IL RITORNO DELLA “BESTIA”! – DOPO UNA STAGIONE SFORTUNATA, ENEA BASTIANINI VINCE IL GP DI MALESIA DI MOTOGP DAVANTI AD ALEX MARQUEZ – OTTIMO TERZO POSTO PER PECCO BAGNAIA, CHE GUADAGNA 3 PUNTI SUL RIVALE PER IL TITOLO, JORGE MARTIN, ARRIVATO QUARTO. ORA IL CAMPIONE DEL MONDO IN CARICA HA 14 PUNTI DI VANTAGGIO IN CLASSIFICA, QUANDO MANCANO SOLO DUE GARE ALLA FINE… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Massimo Brizzi per www.gazzetta.it

Enea Bastianini - gp di malesia

Il ritorno della Bestia. Enea Bastianini si riscatta dal destino che lo ha relegato a un forzoso ruolo da comprimario dopo l’infortunio patito nella gara iniziale della stagione, in Portogallo: grande vittoria nel GP di Malesia della MotoGP, proprio nel momento in cui era importante puntellare con una prestazione di rilievo il suo posto sulla rossa ufficiale per il 2024, comunque già definito da un contratto firmato.

Il successo del riminese è il primo della stagione e con il team Factory Ducati e arriva con una gara superba: Bastianini, vera tigre della Malesia, precede Alex Marquez, ottimo con la Ducati Gresini dopo la vittoria nella Sprint, e il suo compagno Pecco Bagnaia. Il leader del Mondiale non brilla, ma conquista un podio prezioso in ottica iridata che gli consente di guadagnare 3 punti sul suo rivale per il titolo, Jorge Martin, che gli termina alle spalle e che ora si trova a -14 da lui nel Mondiale.

Enea Bastianini

In una gara complicata per le condizioni atmosferiche molto calde e delicata per la gestione delle gomme, Bastianini ha una marcia in più: si prende la vetta della gara al primo giro e non la molla più, imprimendo un ritmo inavvicinabile per tutti, frutto di un feeling speciale con la pista, ma anche di un assetto perfetto della sua Desmosedici.

Nemmeno Marquez junior, in gran forma per tutto il week end malese, riesce a impensierirlo, restandogli a distanza di sicurezza per tutta la gara. Una marcia solitaria, quella di Enea, che ridà morale a un pilota di qualità che non vinceva da Aragon 2022 e che nello scorso GP, in Thailandia, scattava addirittura dall’ultima posizione della griglia […]

pecco bagnaia Jorge Martin - gp di thailandia pecco bagnaia Enea Bastianini - gp di malesia