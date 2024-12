10 dic 2024 11:18

PER RITROVARE LA ROMA SPARITA ALLA CENA DI NATALE ARRIVA PURE IL PRESTIGIATORE! A VILLA MIANI I GIALLOROSSI SI RITROVANO PER LA FESTA NATALIZIA. CON LA SQUADRA C’È ANCHE QUEL BAMBACIONE DI RYAN FRIEDKIN. IL CLUB RILANCIA CON UNA FRASE MOTIVAZIONALE: “NON SMETTERE MAI DI CREDERCI”. MA INVECE DI MENARE IL TORRONE CON QUESTE AMERICANATE PERCHE’ NON COMPRARE UN TERZINO E UN ATTACCANTE? – RANIERI SU PAREDES: “È IN SCADENZA? PER ME I CAMPIONI SONO CAMPIONI. DIPENDESSE DA ME LO TERREI”