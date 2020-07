RIUSCIRA’ LA ROMA DI PALLOTTA A VENDERE ANCHE ZANIOLO? FONSECA LO HA MORTIFICATO, I COMPAGNI DI SQUADRA (KOLAROV IN TESTA) LO HANNO BULLIZZATO RINFACCIANDOGLI DI PENSARE PIÙ ALLA SUA IMMAGINE CHE ALLA SQUADRA. MA ZANIOLO RESTA L’UNICO POTENZIALE TOP PLAYER DEI GIALLOROSSI - TECNICO E GIOCATORE SI SONO PARLATI, MA NON HANNO TROVATO UN PUNTO D'INCONTRO. SUL TALENTINO CI SONO JUVE, INTER E TOTTENHAM. MA FONSECA E’ COSI’ SICURO DI RESTARE IN CASO DI ARRIVO DI FRIEDKIN?

Nicolò Zaniolo sta vivendo uno dei suoi peggiori momenti da quando si è trasferito a Roma. Le critiche pubbliche ricevute da Fonseca dopo la gara contro il Verona lo hanno mortificato, così come l’atteggiamento di alcuni compagni di squadra (Kolarov e altri giocatori) che gli hanno rinfacciato di pensare più alla sua immagine che alle prestazioni della squadra.

Zaniolo è deluso, soprattutto perché crede di non aver meritato questo attacco pubblico: ha lottato duramente per tornare a disposizione di Fonseca per il finale di stagione, per aiutare la squadra in campionato e in Europa League e lasciarsi alle spalle il brutto infortunio subìto a gennaio contro la Juventus.

Il ventunenne è esuberante, qualche volta ha avuto degli eccessi caratteriali dentro e fuori dal campo, ma ritiene di non aver mai pensato esclusivamente ai propri interessi. E lo ha ribadito anche nel faccia a faccia avuto con Fonseca, nel quale il tecnico ha voluto spiegare le motivazioni del rimprovero pubblico verso il ragazzo.

Un confronto che - al momento - ha portato a un nulla di fatto: allenatore e giocatore si sono parlati, senza però trovare un punto d’incontro e un chiarimento vero e proprio. Attualmente non c’è dialogo tra i due, ma il momento di crisi potrà sicuramente risolversi nei prossimi giorni.

Fonseca è un allenatore esperto, conosce i giocatori e il carattere vivace dei più giovani: non ha chiuso le porte a Zaniolo per un nuovo chiarimento e sta aspettando che le acque si calmino per riparlare con il ragazzo. Nicolò è un patrimonio della Roma, lo sanno bene tecnico e dirigenti: un passo indietro da parte di entrambi aiuterà a portare il sereno dentro Trigoria.

