ROBA DA MATTHÄUS: “MARADONA MI MANDÒ UNA VALIGETTA PIENA DI SOLDI” – IL CALCIATORE TEDESCO RACCONTA DI QUANDO DIEGO PROVÒ A CONVINCERLO A TRASFERIRSI AL NAPOLI: “INVIÒ UNA DELEGAZIONE DA NAPOLI A MONACO. QUATTRO ITALIANI E UNA VALIGETTA ASPETTAVANO ME E IL MIO AGENTE CON I SALUTI DI DIEGO, UN MILIONE DI MARCHI: QUEI SOLDI ERANO TRE VOLTE SUPERIORI ALLO STIPENDIO CHE GUADAGNAVO AL BAYERN, MA RIFIUTAI…

Da www.corrieredellosport.it

Lothar Matthäus in un'intervista rilascita al giornale tedesco Sport Bild ha raccontato un curioso aneddoto accaduto dopo i Mondiali del 1986. Maradona voleva a tutti i costi che Lothar diventasse suo compagno di squadra nel Napoli.

Per provare a convicerlo gli fece recapitare una valigia piena di soldi; ecco le parole dell'ex campione tedesco: “Ci conoscevamo da poco, ma Diego inviò una delegazione da Napoli a Monaco”, ha detto l'ex giocatore di Bayern e Inter.

“Eravamo in un ristorante italiano a Solln (in Baviera ndr), che in realtà era chiuso il sabato, ed era stato aperto appositamente per quella riunione segreta. Quando sono rientrato da Colonia, alle 21, quattro italiani e una valigetta aspettavano me e il mio agente”.

Lothar Matthäus nell'intervista scende anche nei particolari e svela che nella valigetta che i dirigenti del Napoli gli avevano portato ci stava una cifra tre volte superiore al suo stipendio nel Bayern: "“I dirigenti del Napoli mi hanno mandato i saluti di Diego.

Mi chiesero di firmare con quel dono di un milione di marchi: quei soldi erano tre volte superiori allo stipendio che guadagnavo al Bayern. Rifiutai: ma quel gesto di Diego per me è stato davvero molto importante”. Due anni dopo, però, Matthäus decise di trasferirsi in serie A, ma si legò, come noto, all’Inter, che lo acquisto dal Bayern Monaco

