ROBERTO MANCINI SI È ARABIA-TO - IL "MANCIO" SBROCCA A UN GIORNALISTA CHE LO CRITICA DOPO LA SCONFITTA DELL'ARABIA SAUDITA CONTRO IL GIAPPONE - DURANTE LA CONFERENZA STAMPA POST-PARTITA, UN CRONISTA GLI DICE: "RICEVI UNO STIPENDIO MOLTO ALTO E LA TUA SQUADRA NON SI COMPORTA BENE IN CAMPO” E IL C.T. RISPONDE SECCATO: "VUOI VEDERE IL MIO CONTO IN BANCA?" - LA NAZIONALE SAUDITA RISCHIA DI NON QUALIFICARSI AI MONDIALI 2026 E I TIFOSI CHIEDONO IL SUO ESONERO: "IL NOSTRO ALLENATORE È UN IDRAULICO”

1. “VUOI VEDERE IL MIO CONTO BANCA?”: ROBERTO MANCINI FURIOSO, IN SALA STAMPA CALA IL GELO

roberto mancini

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

Come ti rispondo alle critiche, esegue Roberto Mancini. L’Arabia Saudita perde 0-2 contro il Giappone – nel match valido per le qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali di calcio […] Deluse le aspettative dei tifosi che si aspettavano certamente di meglio. Una prestazione che non ha convinto nemmeno i giornalisti in conferenza stampa. […] “Ricevi uno stipendio molto alto e la tua squadra non si comporta bene in campo” osserva un giornalista nel post-partita, Mancini risponde: “Vuoi vedere il mio conto in banca?”. E in sala stampa cala il gelo. […]

2. ARABIA SAUDITA, SERATACCIA PER MANCINI: IL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO SAUDITA CHIEDE SCUSA, I TIFOSI VOGLIONO L’ESONERO

roberto mancini

Estratto dell'articolo di Alberto De Logu per www.sportface.it

Serata da dimenticare per l’Arabia Saudita e Roberto Mancini, usciti sconfitti dal big match contro il Giappone nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. […] Sui social, intanto, il popolo saudita va contro l’ex ct della Nazionale italiana, invocando a gran voce un cambio in panchina: “La nostra Nazionale non può avere successo con questo allenatore”, “Se cambiamo allenatore subito forse riusciamo a qualificarci ai Mondiali”, “Il nostro allenatore è un idraulico” e ancora tanti altri messaggi di questo tenore. […]

