ROCCO COMMISSO "MAGNIFICO MESSERE" – IL CALCIO STORICO FIORENTINO ASPETTA IL PATRON VIOLA NELLA FINALE DEL 24 GIUGNO – IL SINDACO NARDELLA HA DATO L’UFFICIALITÀ DELLA SUA PRESENZA IN PIAZZA SANTA CROCE: “UN GRANDE ONORE VEDERE IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FIORENTINA NEL RUOLO DI "MAGNIFICO MESSERE" NEL TORNEO STORICO PIÙ AMATO DA TUTTI I FIORENTINI – IL PRECEDENTE DI MARIONE CECCHI GORI

commisso

Da www.fiorentina.it

Rocco Commisso sarà Magnifico Messere nella finale del Calcio Storico Fiorentino in programma il 24 giugno tra Bianchi e Rossi.

Sul sito del Comune di Firenze troviamo anche una nota che un breve virgolettato proprio di Dario Nardella: “Sono davvero molto felice che il patron Viola abbia accettato la nostra proposta di fare il Magnifico Messere il giorno della finale del torneo più amato della città.

calcio storico fiorentino

Per noi sarà un grande onore vedere il nuovo presidente della Fiorentina, e quindi del calcio attuale, in un ruolo importante come quello del Magnifico Messere della finale 2019 del Torneo di San Giovanni, il torneo storico più amato non solo dai tifosi ma anche da tutti i fiorentini.

Ringraziamo Commisso che ha dimostrato una grande attenzione alla nostra città e alle nostre tradizioni“.

