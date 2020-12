ROCIO RELATIVO - “ME LA PAGHERANNO”: ROCIO OLIVA, L’ULTIMA FIDANZATA DI MARADONA, MEDITA VENDETTA DOPO ESSERE STATA ESCLUSA DALLA COSPICUA EREDITÀ DI DIEGO - L’EX MOGLIE DEL “PIBE DE ORO” CLAUDIA VILLAFANE L’HA ALLONTANATA DALLA CAMERA ARDENTE PERCHÉ NON LE PERDONA DI AVER PERMESSO CHE SI BUTTASSE DI NUOVO NELLA DROGA E NELL’ALCOL. LEI OVVIAMENTE NEGA: “ERA ANCORA INNAMORATO DI ME, NON È VERO CHE SI ERA LASCIATO ANDARE E NON È VERO CHE PENSAVA ALLA MORTE…” - IL VIDEO DI QUANDO DIEGO LA PICCHIAVA

rocio oliva diego armando maradona

Rocio Oliva oggi ha 30 anni. Ne aveva 22 quando nel 2012 iniziò la sua relazione con Maradona. La differenza di età con l'ex Pibe (30 anni) fece discutere. Lei giovane, bionda e sexy cosa ci faceva con quell'uomo che era più basso, grasso, aveva modi da taverna ed era la brutta copia del campione?

diego armando maradona con claudia villafane e le figlie dalma e giannina

Facile, facile dare la risposta… per interesse e per soldi, per aumentare la propria popolarità, guadagnare comparsate in tv e contratti pubblicitari, aumentare il numero dei followers sui social network e monetizzare. Non certo per amore. È stata sempre questa la spiegazione che le malelingue, il gossip più chiacchierato alimentato dalle indiscrezioni su una relazione burrascosa, l'entourage così come la famiglia dell'ex Pibe hanno posto a fondamento di quel rapporto finito malissimo nel 2018.

la salma di diego armando maradona portata via dalla casa rosada

"Diego era ancora innamorato di me. E non è vero che si era lasciato andare. Non è vero che pensava alla morte". Sono i concetti che Rocio ripete a menadito nelle interviste, sui giornali oppure in tv, rilasciate da quando D10s è morto.

Lei, l'ultima fidanzata dell'ex campione, è un fiume in piena e nella soap opera scandita da quanto accaduto dopo il decesso del Diez ha un ruolo tutt'altro che di secondo piano. Lei è la persona che Claudia Villafañe e le figlie, Dalma e Giannina, hanno cacciato dalla camera ardente nel giorno delle esequie pubbliche.

diego armando maradona picchia rocio oliva

È lei la donna tenuta a distanza dalla Casa Rosada, dove era stato deposto il feretro, per volere delle ragazze e della ex consorte che la ritenevano solo un'intrusa. Ed è sempre lei che, nel tentativo di uscire dal cono d'ombra nel quale era stata spinta, s'è ritagliata un posto sotto i riflettori aggiungendo dettagli privati alla narrazione su Maradona.

"Me la pagheranno", ha urlato nel giorno del rito funebre nei confronti della famiglia del Diez. Fu allontana e trattata come un'appestata. Non le fu concesso nemmeno di fare un saluto a distanza alla salma dell'ex compagno. Ecco perché adesso è la rabbia, la voglia di vendetta nei confronti del ‘clan Maradona' che la estromise da tutto al termine del rapporto avvenuto due anni fa, a prendere il sopravvento e a guidarla in prima fila.

rocio oliva

Hanno provato a confinarla nel dimenticatoio, ha reagito facendo molto rumore con la complicità dei media. Spetta anche a lei una quota dell'eredità? No, nessuna porzione legittime è prevista per legge perché mai stata sposata con l'ex Pibe. Ma la popolarità è una ricchezza che la signorina Rocio sa come capitalizzare. Per amore o per vendetta.

diego armando maradona rocio oliva