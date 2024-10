RODRI GODE, AL REAL JE RODE - IL CENTROCAMPISTA SPAGNOLO È IL VINCITORE DEL PALLONE 2024. LA DELEGAZIONE DEI "BLANCOS" DISERTA LA CERIMONIA (PERCHE' CONSIDERA IL SECONDO POSTO DI VINICIUS JR. "UNA MANCANZA DI RISPETTO") NONOSTANTE LA VITTORIA DI CARLO ANCELOTTI DEL PRIMO PALLONE D'ORO DEGLI ALLENATORI - L'ATTACCANTE BRASILIANO DELLE "MERENGUES" GIURA VENDETTA CON UN POST: "FARÒ 10 VOLTE MEGLIO. NON SONO PRONTI A CIÒ CHE POSSO FARE…"

1. PALLONE D'ORO, SCHIAFFO AL REAL. NIENTE VINICIUS, TRIONFA RODRI. E IL MADRID NON SI PRESENTA

Estratto dell'articolo di Alessandro Grandesso per www.gazzetta.it

rodri pallone d'oro foto lapresse

La fine di un’epoca, quella di Messi e Ronaldo, si conclama anche così: con bel un colpo di scena e una figuraccia. Per una volta a vincere il Pallone d’oro non è stato il solito bomber, come capitava di regola con i due cannibali che si sono spartiti tredici degli ultimi quindici trofei di France Football. […]

Insomma, l’erede di Re Messi VIII non è Vinicius Junior, diva del Real Madrid, bensì Rodri, regista del Manchester City. Lo spagnolo si è presentato persino in stampelle sul palco del Theatre Chatelet di Parigi, mentre il brasiliano, secondo, è rimasto tristemente a Madrid con tutta la delegazione madridista, su diktat di un Florentino Perez infuriatosi nonostante il terzo posto di Bellingham e il primo Pallone d’oro degli allenatori ad Ancelotti.

rodri

RODRI ANTIDIVO

[…] Magari Rodri, quinto un anno fa, non ha vinto l’ultima Champions, eliminato ai quarti proprio dal Real di Vinicius, ma ha trionfato all’Europeo da miglior giocatore del torneo. Nel segno di un calcio al servizio della squadra. Ha vinto la normalità di un mediano che non ha tatuaggi, né strani tagli di capelli e neppure un account Instagram.

"La mia — ha detto emozionato dopo il successo — è la storia di un ragazzo normale che nonostante i cliché è riuscito ad arrivare in cima. E’ anche la vittoria della figura del centrocampista, di giocatori come Iniesta e molti altri che in passato sono stati a lungo nell’ombra. Sono una persona normale, sicuramente non eccentrica, che fa del suo meglio per migliorarsi come uomo e giocatore".

RODRI PORTAVOCE

lamine yamal foto lapresse

Rodri brilla in campo, facendo brillare gli altri. Ma a 28 anni, lo spagnolo, che la prima Champions del City l’aveva negata all’Inter con un gol in finale a Istanbul, è il portavoce di un’idea di calcio inteso come sport collettivo, oltre l’individualità, emerso di prepotenza con la Spagna di De La Fuente. Anche se poi il premio del miglior tecnico, dove in lizza c’era gente del calibro di Guardiola, Gasperini, Scaloni, Xabi Alonso se l’è aggiudicato Ancelotti, ringraziato con poche parole, quando sarebbe stato più giusto celebrarlo sul palco.

augustina gandolfo lautaro martinez

La vittoria di Rodri, […] è pure figlia del nuovo sistema di votazione. I cento giornalisti giurati, rappresentanti dei primi cento Paesi della classifica Fifa, quest’anno dovevano scegliere dieci, e non più cinque, nominativi dalla lista dei trenta redatta da France Football, attribuendo 15 punti al primo, dodici al secondo, dieci al terzo, e così via. In tal modo, tutto è diventato meno scontato in un’annata dove nessuno poteva dirsi veramente favorito. […]

[…] il premio Kopa, andato al blaugrana Lamine Yamal (8° per il Pallone d’oro). Rodri, laureato in management, è salito in stampelle sul palco, per via della rottura dei legamenti del ginocchio destro patita il mese scorso. […]

Nel frattempo lo spagnolo si gode il Pallone d’oro, conquistato in nome del calcio di tutti. E non solo dei soliti bomber. Come il capitano dell’Inter, Lautaro, soltanto settimo. Quattordicesimo Lookman dell’Atalanta. Ventesimo l’altro nerazzurro Calhanoglu. In coda i giallorossi Hummels e Dovbyk. […]

vinicius jr.

2. PALLONE D'ORO, VINICIUS LANCIA UN MESSAGGIO: "FARÒ 10 VOLTE MEGLIO. NON SONO PRONTI A CIÒ CHE POSSO FARE".

Estratto da www.eurosport.it

Serata di gala a Parigi, con la consegna del Pallone d'Oro al cervello del Manchester City e della Spagna: Rodri. Una premiazione che ha riportato la nazione iberica sul tetto di France Football dopo 64 anni di attesa, ma che allo stesso tempo ha fatto infuriare il Real Madrid.

vinicius junior. 4

Il leggendario club spagnolo, dopo aver saputo che il premio non sarebbe finito nelle mani di un giocatore merengues, ha deciso di annullare il viaggio e non prendere parte alla cerimonia. I corrispondenti dalla Spagna parlano di un Florentino Perez furioso, così come furioso è Vinicius Junior, secondo nelle votazioni alle spalle del centrocampista campione d'Europa. Questo il suo commento su Twitter al termine della serata: "Farò 10 volte meglio. Non sono pronti a ciò che posso fare".

rodri foto lapresse rodri foto lapresse vinicius junior. 3 vinicius junior. 2 aitana bonmati vinicius emiliano martinez rodri pallone d'oro foto lapresse