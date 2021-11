LA ROMA AFFONDA A VENEZIA: NON CI PUO' ESSERE L'ALIBI DELL'ERRORE DELL'ARBITRO SE LA SQUADRA DI MOU IN VANTAGGIO 2-1 PRIMA SI E' FATTA RIPRENDERE E POI SORPASSARE – MA IL RIGORE DEL PARI DEL VENEZIA PROVOCA LE PROTESTE DEI GIALLOROSSI. “C’ERA FALLO SU IBANEZ!”, PRIMA DEL CONTATTO CRISTANTE-CALDARA UNA SPINTA DI KIYINE SUL DIFENSORE BRASILIANO NON E' STATA RAVVISATA NEANCHE AL VAR. E PER FORTUNA CHE IL DS TIAGO PINTO AVEVA PIGOLATO: “LA ROMA MERITA RISPETTO”

Fabio Bianchi per gazzetta.it

venezia roma ibanez

La Roma di Mou cade a Venezia 3-2 dopo essere stata in vantaggio 2-1. La squadra di Zanetti parte a razzo. E dopo appena 3' la sblocca: punizione di Aramu sulla trequarti, zampata di Caldara sottoporta, Rui Patricio è battuto. Il difensore, in prestito dal Milan, non segnava dal dicembre 2017.

La reazione della Roma c'è. E dopo che il Var annulla un rigore assegnato da Aureliano su Abraham (per fuorigioco di Pellegrini), è Shomorudov al 43' a trovare il pareggio: torre di Abraham, Romero anticipa Pellegrini ma non può nulla sul tap-in dell'attaccante uzbeko. Ma non finisce qui. Perché al 47' ci pensa Abraham a insaccare di sinistro.

PAREGGIO E SORPASSO

Nel secondo tempo, i giallorossi sembrano poter chiudere la sfida, ma un fallo in area (contestato) di Cristante su Caldara vale il rigore per il Venezia. Dal dischetto Aramu non sbaglia, è 2-2. E al 74' arriva anche il gol del vantaggio per i veneti. Lancio di Ampadu, Okereke brucia la difesa giallorossa e insacca. È il gol vittoria.

venezia roma

“ASSURDO, C’ERA FALLO SU IBANEZ!”

Da corrieredellosport.it

"La Roma merita rispetto". Solo tre giorni fa Tiago Pinto si era fatto sentire in televisione per protestare contro gli arbitraggi nei match contro Lazio, Juventus e Milan. Ma anche contro il Venezia la Roma è stata costretta a protestare per la direzione arbitrale di Aureliano, in particolar modo sul rigore concesso alla squadra di casa.

Contatto Cristante-Caldara giudicato falloso, ma pochi secondi prima in area una spinta di Kiyine su Ibanez ha concesso l'occasione da gol per il Venezia: "Ancora errori arbitrali contro di noi, non è possibile". I tifosi sui social sono scatenati: "Lo fanno volutamente, non c'è altra spiegazione. Non capisco perché il Var non sia andato a rivedere la spinta di Kiyine Su Ibanez". "Ancora un torto arbitrale, ancora una follia in area di rigore. Così si falsa il campionato, così non si permette alla Roma di essere tranquilla in campo. E' una vergogna". "La Roma deve continuare a farsi sentire, non è possibile una cosa del genere. E' scandaloso, ma evidentemente la voce di Tiago Pinto non basta: serve quella dei Friedkin".

venezia roma karsdorp