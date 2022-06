ROMA CAPUT BEACH - A 11 ANNI DALL’ULTIMA VOLTA A ROMA TORNANO I CAMPIONATI MONDIALI DI BEACH VOLLEY – IL TORNEO SI TERRÀ AL FORO ITALICO E INIZIERÀ DOMANI FINO AL 19 GIUGNO, CON 48 COPPIE PARTECIPANTI (PER CIASCUN TABELLONE, FEMMINILE E MASCHILE), DI CUI 9 ITALIANE – L’ATTESA È TUTTA PER DANIELE LUPO E PAOLO NICOLAI, CHE PERÒ NON GAREGGERANNO INSIEME – VITO COZZOLI FESTEGGIA L’ASSEGNAZIONE DELL’EVENTO: “DA A PIEDI NUDI NEL PARCO' A ‘A PIEDI NUDI NEL FORO'”

Giacomo Rossetti per “il Messaggero”

BEACH VOLLEY FORO ITALICO

Sono serviti undici anni, ma il grande beach volley è finalmente tornato a Roma, in quel Foro Italico che ospitò i Mondiali nel 2011 e tornerà ad accoglierli da domani al 19 giugno. La tredicesima edizione del campionato iridato, frutto della joint venture tra Sport e Salute e Volleyball World, con la partecipazione della Fipav, si preannuncia epocale, sia come seguito di tifosi che come livello tecnico. Dove prima c'era la terra rossa degli Internazionali e poi il blu dei campi del Major Premier Padel, ora c'è il giallo della sabbia.

beach volley 3

SOSTENIBILE E GREEN

«Da A piedi nudi nel parco' a A piedi nudi nel Foro'»: con questa battuta Vito Cozzoli festeggia «l'ennesimo evento che ha reso negli ultimi mesi il Foro Italico la casa dello sport mondiale». Il presidente di Sport e Salute può esultare: «Il beach volley è una disciplina che piace tanto, ai ragazzi come alle donne, inoltre è sostenibile e green. Ci aspettiamo molto dai nostri campioni».

beach volley 2

Anche dalle parole di Finn Taylor, CEO di Volleyball World, traspare un sincero entusiasmo verso le partite ospitate al Centrale (e nei campi adiacenti): «Siamo molto eccitati che le gare si tengano in una città fantastica come Roma, che contribuirà ulteriormente alla crescita globale del nostro sport: d'altronde ben 120 Paesi in tutto il mondo guarderanno con interesse i Mondiali». Il beach volley inoltre rappresenta «i valori di una società inclusiva», come ricorda il dg di Sport e Salute Diego Nepi Molineris: «Il Mondiale 2022 può essere annoverato, visto il grande successo di questa disciplina, fra i più grandi eventi internazionali all'anno».

ranghieri lupo

ATTESA PER LUPO

Nove (più una riserva) le coppie italiane in gara: lo storico duo Daniele Lupo-Paolo Nicolai ormai si è sciolto, e il romano farà squadra con Alex Ranghieri: «Il beach è spettacolo, e il pubblico fa parte dello spettacolo spiega Lupo, idolo di casa Per noi il supporto della Capitale sarà fondamentale». Una chiamata al tifo, insomma, per lui e per tutti gli azzurri. Paolo Nicolai, che ora fa coppia col modenese Samuele Cottafava, è sicuro che il suo secondo mondiale giocato al Foro «non potrebbe essere migliore».

lupo nicolai

Un altro rappresentante di Roma e del Lazio è Carlo Bonifazi, proveniente da Fregene e tesserato con l'ASD Athlon Club Ostia. Come ci tiene a sottolineare l'Assessore allo Sport Alessandro Onorato, «la nostra città ha una tradizione pazzesca nel beach volley, per questo i Mondiali saranno una bella cartolina di Roma nel mondo».

beach volley 6

LA FORMULA

Saranno 48 coppie partecipanti (per ciascun tabellone, femminile e maschile), distribuite in 12 pool. Le prime due classificate di ciascuna pool (24 squadre) e le migliori 4 coppie classificatesi terze (totale 28 coppie, quindi) avanzeranno alla fase a eliminazione diretta (sedicesimi di finale). Le rimanenti 8 squadre classificatesi terze nelle loro rispettive pool disputeranno i quattro incontri valevoli come lucky losers completando così il tabellone a eliminazione diretta con le 32 squadre ancora in gara.

L'intera rassegna iridata prevederà 216 incontri; gli appassionati potranno acquistare i biglietti su Ticketone. Le gare più avvincenti di giornata saranno trasmesse su Rai Sport HD con copertura quotidiana. Per le semifinali e finali la proposta televisiva raddoppierà con Sky Sport che farà vedere le gare valevoli per la fase clou; le partite della rassegna iridata saranno visibili anche in streaming sulla piattaforma Volleyball World TV.

