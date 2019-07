ROMA, CARO TI COSTA IL "PIPITA" - ALL'ORIZZONTE LO SCAMBIO TRA ZANIOLO E HIGUAIN: LA JUVE HA DA TEMPO IL SÌ DELL'EX INTERISTA (QUINQUENNALE DA 3.5 MILIONI NETTI ANNUI) – PARATICI STRINGE PER DE LIGT, LA SAMP CERCA DI INGAGGIARE TOTTI QUALE NUOVO DT. L' EX CAPITANO DELLA ROMA HA RIVELATO CHE 'VIPERETTA' LO CHIAMA TUTTI I GIORNI PER CONVINCERLO AD ACCETTARE...

Filippo M. Capra per www.liberoquotidiano.it

zaniolo higuain

Higuain (32 anni) alla Roma è più di una suggestione. Petrachi lo vuole indipendentemente dall' uscita di Dzeko (33), venendo incontro alla Juventus che non vede l' ora di cederlo nuovamente ma che in cambio chiede Zaniolo (20). I bianconeri hanno da tempo il sì dell' ex interista (quinquennale da 3.5 milioni netti annui) e questa trattativa potrebbe essere l' operazione migliore per concludere l' affare. In entrata la Juve ufficializza l' ingaggio del difensore Demiral (21) del Sassuolo, mentre Sarri promette di rilanciare Dybala (25) e Douglas Costa (28), togliendoli di fatto dal mercato. Sorte inversa per Mandzukic (33), Cancelo (25) e Khedira (32): gli addii dei tre sono tutt' altro che impossibili, col placet del neo allenatore.

higuain

Chi si è invece auto tolto dai possibili trasferimenti, quantomeno in Cina, è Cuadrado (31) che ha respinto l' offensiva dello Shanghai Shenhua. Il club della Super League si vuole cautelare in caso di rifiuto di El Shaarawy (26), sondando la disponibilità anche di Callejón (32), Perisic (31) e Willian (30) del Chelsea senza trovare fortuna.

Il Milan ufficializza l' acquisto di Theo Hernández (23) dal Real Madrid e pone nella lista dei cedibili anche Borini (28), oltre a Suso (25), Rodríguez (26) e Cutrone (21).

zaniolo foto mezzelani gmt09

Con le loro cessioni, Maldini, Gazidis e Massara sperano di non dover rinunciare a Donnarumma (21), chiesto dal Psg. I tre continuano a lavorare per il difensore del Liverpool Lovren (30) offrendo 15 milioni di euro. I Reds però ne chiedono 10 in più. La richiesta del club campione d' Europa non è l' unico ostacolo per il Diavolo che, come richiesto da Elliot, non possono spendere più di 4 milioni lordi per gli ingaggi, e Lovren ne chiede 4.5 netti.

HIGUAIN

L' Inter deve risolvere i casi Icardi (26) e Nainggolan (31), ma l' operazione per regalare a Conte Lukaku (26) potrebbe essere slegata dal futuro di Maurito: è cosa quasi fatta il passaggio di Karamoh (20) al Parma per 13 milioni, mentre la rinuncia a Dzeko ne porterebbe in dote altri 12.

L' Atalanta tratta la cessione di Gosens (25) con lo Schalke e pensa al pupillo di Gasperini Laxalt (26) per sostituirlo.

La Samp, come ammesso dal diretto interessato, cerca di ingaggiare Totti quale nuovo dt. L' ex capitano della Roma ha rivelato che «il presidente Ferrero mi chiama tutti i giorni per convincermi ad accettare».

higuain dybala zaniolo foto mezzelani gmt08