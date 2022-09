4 set 2022 22:49

ROMA, CHE MAZZATA! L'UDINESE NON VA TANTO PER IL SOTTIL E RIFILA 4 PERE AI GIALLOROSSI - GLI ERRORACCI DI KARSDORP E RUI PATRICIO PROPIZIANO I PRIMI DUE GOL DEI FRIULANI (UDOGIE E SAMARDZIC). POI I BIANCONERI DILAGANO CON PEREYRA E LOVRIC – PROTESTE PER UN PRESUNTO FALLO DI BECAO SU CELIK IN AREA (MOU: "QUANDO SI PERDE 4-0 NON SI PARLA DI ARBITRI. MA QUANDO ABBIAMO VISTO MARESCA...") – “CHE CAZZO VUOI?”, LA FRASE DI SOTTIL URLATA ALLA PANCHINA GIALLOROSSA. CON CHI CE L’AVEVA?