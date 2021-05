ROMA DA DERBY: LA LAZIO PERDE E SALUTA LA CHAMPIONS! FONSECA NELL’ULTIMA PARTITA ALL’OLIMPICO SI TOGLIE LA SODDISFAZIONE DI VINCERE LA SUA PRIMA STRACITTADINA E IL PRIMO BIG MATCH STAGIONALE IN CAMPIONATO – A SEGNO MKHITARYAN CHE LANCIA UN MESSAGGIO A MOURINHO E PEDRO – ESPULSO ACERBI – SCINTILLE IN TRIBUNA TRA IL DS BIANCOCELESTE TARE E JUAN JESUS: IL MOTIVO

La Roma batte 2-0 la Lazio nel derby e la butta fuori dalla prossima Champions League. Decidono le reti di Mkhitaryan al 42’ e di Pedro al 78’. Grande prestazione di Dzeko, a cui è mancato solo il gol, a cui va gran parte del merito del primo gol. Ottime risposte anche da parte del portiere Fuzato, prodigioso nel primo tempo su una conclusione di Luis Alberto quando eravamo ancora sullo 0-0. Lazio poco incisiva anche nella ripresa, in cui Fuzato si è messo in evidenza solo per una gran parata su Immobile a gioco fermo.

Roma-Lazio, è derby anche sugli spalti. Non tra i tifosi, purtroppo assenti per i soliti problemi legati al Covid, ma tra il direttore sportivo della Lazio Igli Tare e il difensore giallorosso Juan Jesus. il brasiliano dopo il gol annullato per fuorigioco a Muriqi aveva "esultato" in maniera troppo veemente con gesti e qualche sfottò ritenuto eccessivo dal ds della Lazio che all'ennesimo si è alzato e si è diretto verso la tribuna riservata alle riserve della Roma. Un colloquio durato una trentina di secondi in cui i due si sono spiegati e hanno risolto ogni problema. Dopo Tare è tornato al suo posto, riferendo l'accaduto al presidente Lotito.

