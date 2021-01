20 gen 2021 14:44

ROMA HORROR SHOW – DOPO LA DEBACLE NEL DERBY E LA FIGURACCIA IN COPPA ITALIA FONSECA VICINISSIMO ALL’ADDIO, ALLEGRI E’ IN CIMA ALLA LISTA DI CANDIDATI DI FRIEDKIN PER LA PANCHINA GIALLOROSSA. L'UNICA PERPLESSITÀ POTREBBE ARRIVARE DALLE VOCI CHE LO VORREBBERO DI NUOVO AL TIMONE DELLA JUVE IN CASO DI ULTERIORI PASSI FALSI DI PIRLO - A TRIGORIA PENSANO ANCHE A DANIELE DE ROSSI (CHE NON HA ANCORA IL PATENTINO) IN TICKET CON IL PADRE ALBERTO…