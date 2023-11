ROMA INGUARDABILE, FURIA MOURINHO: "PARTITA ORRIBILE. NON MI E' PIACIUTO NIENTE, SCONFITTA MERITATA" – LO SLAVIA PRAGA VINCE 2-0 ED È PRIMO IN CLASSIFICA - I GIALLOROSSI SUBISCONO IL GIOCO DEI PADRONI DI CASA E COLANO A PICCO NELLA RIPRESA – MOURINHO: "E' MANCATO TUTTO. NON HA FUNZIONATO NIENTE. POCHISSIMI CALCIATORI HANNO AVUTO UN ATTEGGIAMENTO CORRETTO..."

MOURINHO A SKY

slavia praga roma

Partita orribile. E' mancato tutto. Non ha funzionato niente. Pochissimi calciatori hanno avuto un atteggiamento corretto

Da gazzetta.it

Resta il tabù Repubblica Ceca per la Roma che subisce una brutta sconfitta in casa dello Slavia Praga e rimanda il matematico passaggio del turno, vista la vittoria in rimonta del Servette sullo Sheriff. Mourinho schiera la migliore formazione possibile, risparmiando di fatto solo Cristante e Dybala, perché la vittoria qui avrebbe significato la qualificazione come prima del girone. Invece i giallorossi subiscono il gioco dei padroni di casa, vicini al gol nel primo tempo con Chytil e in vantaggio al 50' con Jurecka e poi con Masopust al 74'. In mezzo il bel salvataggio di Svilar di Provod. Ma la sconfitta è pesante e va dimenticata in fretta, visto che domenica c'è un derby fondamentale anche per la classifica.

slavia praga roma