A ROMA NON SI PUO’ MAI STAR TRANQUILLI: RAPINA NELLA NOTTE IN CASA SMALLING, 3 UOMINI ARMATI SONO ENTRATI NELL’ABITAZIONE DEL DIFENSORE INGLESE IN ZONA APPIA E LO HANNO COSTRETTO AD APRIRE LA CASSAFORTE RUBANDO ROLEX E GIOIELLi. ILLESI LUI E LA MOGLIE – LA LUNGA LISTA DEI CALCIATORI DELLA ROMA DERUBATI: NAINGGOLAN, DEL VECCHIO, MEXES, MENEZ, GERVINHO E IL “PORO” DOUMBIA (NELL’ULTIMO CASO BISOGNA ESSERE PROPRIO SENZA CUORE)

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(ANSA) Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando Rolex e gioielli. Sulla vicenda indaga la polizia. In casa oltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie. Entrambi sarebbero illesi. 

 

 

 

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