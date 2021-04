16 apr 2021 09:42

A ROMA NON SI PUO’ MAI STAR TRANQUILLI: RAPINA NELLA NOTTE IN CASA SMALLING, 3 UOMINI ARMATI SONO ENTRATI NELL’ABITAZIONE DEL DIFENSORE INGLESE IN ZONA APPIA E LO HANNO COSTRETTO AD APRIRE LA CASSAFORTE RUBANDO ROLEX E GIOIELLi. ILLESI LUI E LA MOGLIE – LA LUNGA LISTA DEI CALCIATORI DELLA ROMA DERUBATI: NAINGGOLAN, DEL VECCHIO, MEXES, MENEZ, GERVINHO E IL “PORO” DOUMBIA (NELL’ULTIMO CASO BISOGNA ESSERE PROPRIO SENZA CUORE)