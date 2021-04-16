https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/chi-ha-preso-mira-nainggolan-dopo-macchina-scassinata-122401.htm
A ROMA NON SI PUO’ MAI STAR TRANQUILLI: RAPINA NELLA NOTTE IN CASA SMALLING, 3 UOMINI ARMATI SONO ENTRATI NELL’ABITAZIONE DEL DIFENSORE INGLESE IN ZONA APPIA E LO HANNO COSTRETTO AD APRIRE LA CASSAFORTE RUBANDO ROLEX E GIOIELLi. ILLESI LUI E LA MOGLIE – LA LUNGA LISTA DEI CALCIATORI DELLA ROMA DERUBATI: NAINGGOLAN, DEL VECCHIO, MEXES, MENEZ, GERVINHO E IL “PORO” DOUMBIA (NELL’ULTIMO CASO BISOGNA ESSERE PROPRIO SENZA CUORE)-
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CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
MARITI DA MENARE - CATERINA BALIVO SFANCULA IL MARITO PIACIONE, IL FINANZIERE-SCRITTORE GUIDO MARIA BRERA: “MI CHIEDA SE È MASCHILISTA: LA RISPOSTA È NO. MA MI CHIEDA SE SI SCOCCIA QUANDO IL SABATO STO TRE ORE AL TELEFONO PER LAVORO, MENTRE LUI SE HA IMPEGNI NEL FINE SETTIMANA ESCE E NEPPURE AVVISA: LA RISPOSTA È SÌ” – “SE VOGLIO CHE GUIDO VENGA ALLA RECITA DEI NOSTRI FIGLI, DEVO DIRGLIELO MESI PRIMA. SA COME MI RISPONDE?…”
PREPARIAMOCI A UNA VITA DA INOCULATI - L'ANNUNCIO DI PFIZER: "PROBABILMENTE SERVIRA' UNA TERZA DOSE" - ALLO STUDIO UN ULTERIORE RICHIAMO PER ALLUNGARE LA PROTEZIONE ED ESTENDERLA ALLE VARIANTI - SARA' SOMMINISTRATO DAI 6 AI 12 MESI DOPO L'ATTUALE VACCINO - SECONDO L'AZIENDA AMERICANA "E' POSSIBILE CHE SIA NECESSARIO IMMUNIZZARSI OGNI ANNO"