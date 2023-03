12 mar 2023 20:00

LA ROMA PAGA LA FOLLIA DI KUMBULLA E FINISCE KO IN CASA CONTRO IL SASSUOLO! ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO, SULL’1-2 PER GLI EMILIANI IL DIFENSORE ALBANESE PRENDE A CALCI IN AREA DI RIGORE BERARDI (CHE AVEVA PROVOCATO ALZANDO LA GAMBA ALL’ALTEZZA DELLE PARTI INTIME DEL ROMANISTA). ESPULSIONE E RIGORE CONTRO POI REALIZZATO DALLO STESSO ATTACCANTE DEI NEROVERDI – FINISCE 3-4 PER IL SASSUOLO (CON LAURENTIE' SCATENATO: 2 GOL E UN ASSIST) - LA SQUADRA DI MOURINHO FALLISCE L’AGGANCIO AL 2° POSTO...