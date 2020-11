LA ROMA PIANGE “IL RE DEL DERBY” DINO DA COSTA – AVEVA 89 ANNI. E’ IL RECORDMAN DI GOL (12) CONTRO LA LAZIO: UN TREDICESIMO GOL FU CONSIDERATO AUTORETE DEL LAZIALE JANICH. LUI, NEGLI ANNI, NE AVEVA RIVENDICATO ADDIRITTURA UN QUATTORDICESIMO - GIOCÒ NELLA ROMA DAL '55 AL '60 DIVENTANDO UN IDOLO DELLA TIFOSERIA. E’ AL DECIMO POSTO DELLA CLASSIFICA DEI MARCATORI DI TUTTI I TEMPI DELLA ROMA, ALLE SPALLE DI DELVECCHIO CON CUI CONDIVIDEVA UN VIZIO… - VIDEO

Gianluca Piacentini per roma.corriere.it

DINO DA COSTA 1

«L’As Roma piange la scomparsa di Dino Da Costa e si stringe al dolore dei suoi familiari». È morta martedì a Verona, all’età di 89 anni, una leggenda della società giallorossa: Dino Da Costa.

Brasiliano nato a Rio De Janeiro ma con lontane origini italiane che permisero alla Roma di tesserarlo come oriundo, in maglia giallorossa ha segnato 79 reti in 163 presenze. Un bottino che lo fa stare al decimo posto della classifica dei marcatori all time della Roma, alle spalle di Marco Delvecchio con cui condivideva un vizio che piaceva moltissimo ai tifosi giallorossi, quello di fare gol alla Lazio.

DINO DA COSTA 2

Sono stati 12 i gol di Dino Da Costa nelle stracittadine: 9 in campionato, 2 in Coppa Italia e 1 nel corso del Trofeo Remo Zenobi. Un tredicesimo gol, segnato in un Lazio-Roma 0-1 del 6 marzo 1960, gli venne contestato e fu considerato autorete del laziale Janich. Lui, negli anni, ne aveva rivendicato addirittura un quattordicesimo, segnato in una partita di vecchie glorie giallorosse e biancocelesti.

DINO DA COSTA 3

Cresciuto calcisticamente nel Botafogo, Da Costa si trasferì alla Roma nell’estate del 1955 quando era in Italia con il suo club per una tournée: nonostante la chiusura del calciomercato per gli stranieri la Roma riuscì ad ingaggiarlo come oriundo, sfruttando le sue lontane origini italiane che poi negli anni successivi gli permisero di giocare una partita con la Nazionale italiana: il 15 gennaio del 1958 gli azzurri persero 2-1 contro l’Irlanda del Nord e furono estromessi dalla fase finale dei mondiali in Svezia.

DINO DA COSTA

Il gol italiano fu siglato proprio da Da Costa. La sua stagione migliore con la maglia della Roma fu quella del 1956-57 quando realizzò 22 reti, conquistando il titolo di capocannoniere della Serie A. In Italia giocò anche con le maglie di Fiorentina, Atalanta, Juventus, Verona e Ascoli: in ognuna di queste squadre ha lasciato uno splendido ricordo, e infatti ieri, quando si è saputo della sua scomparsa, sono state tantissime le dimostrazioni di affetto nei suoi confronti.

DINO DA COSTA 12 DINO DA COSTA 11