UNA ROMA "SPECIAL" - I GIALLOROSSI SFODERANO LA PARTITA PERFETTA A BERGAMO: 4 GOL ALL'ATALANTA CON IL 29% DI POSSESSO PALLA. MOURINHO DA’ SCACCO MATTO A GASP CHE PRECIPITA A MENO 6 DALL’INTER: DA 5 ANNI L’ATALANTA NON SUBIVA 4 GOL IN CASA. DOPPIETTA DI ABRAHAM, GRAN GOL DI ZANIOLO – L'IRONIA DI MOU SUL TABU' CONTRO LE BIG – LA LITE TRA GASPERINI E I COLLABORATORI DI MOURINHO

Bella partita, che la Roma vince meritatamente per 4-1. L’Atalanta viene colpita a freddo nel primo tempo dopo addirittura 55 secondi, con Abraham astuto e preciso come sempre. Di Zaniolo alla mezzora il 2-0, al termine di un contropiede magistrale. Nel finale, la Dea accorcia con Muriel, il cui tiro viene deviato da Cristante.

Nella ripresa, dopo un gol annullato a Zapata per fuorigioco, arriva al 72’ la zampata vincente prima del colpo del k.o. ancora di Abraham: finisce 4-1, la Dea stoppa la sua corsa al primato dell’Inter, la Roma trova punti d’oro in chiave Europa.

MOURINHO A DAZN

Mourinho a DAZN Oggi la più bella Roma della stagione? “Penso di si. Spirito fantastico. I calciatori sapevano che giocando con l’Atalanta non potevamo essere in controllo per 90 minuti. La squadra è stata forte su tutti i punti di vista. Un arbitro bravissimo perchè per come gioca l’Atalanta nei duelli individuali. Pubblico fantastico, oggi serviva un arbitro di esperienza e lui è andato molto bene. Noi bravissimi, abbiamo avuto consapevolezza dei pericolo. Siamo stati bravi ad uscire, loro prendono molti rischi quando vanno sotto. Complimenti ai ragazzi. Uno come Karsdorp con i parastinchi distrutti sapeva che nessuno poteva giocare come lui e ci ha messo sacrificio. 19 mesi che non si vinceva, ora sono passati 20 minuti che non si vince contro una big”

LITE GASP-COLLABORATORI DI MOU

Una partita intensa tra Atalanta e Roma, un primo tempo giocato a ritmi elevatissimi tra concentrazione ma anche un po' di nervosismo. A pochi minuti dal fischio dei primi 45 minuti - riporta Dazn - c'è stata una lite molto animata tra il tecnico dei Bergamaschi Gasperini e i collaboratori di José Mourinho. Una discussione nata per un fallo ai danni della Roma e sul quale ha protestato vivacemente Gasperini. Il quarto uomo ha sedato gli animi, per una partita molto sentita da entrambe le squadre.

