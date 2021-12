LA ROMA RIABBRACCIA TOTTI: IN UNA SERATA DA INCUBO PER MOURINHO, FARI PUNTATI SUL RITORNO ALL’OLIMPICO DEL CAPITANO INVITATO DALLO SPONSOR UFFICIALE (DI CUI DIVENTA TESTIMONIAL) - ACCLAMATO DAI TIFOSI, SIEDE VICINO ALL’AD GIALLOROSSO BERARDI, VA A CENA CON FRIEDKIN: C'È CHI È DISPOSTO A SCOMMETTERE CHE DOMANI ANNUNCERÀ IL SUO RITORNO NELLA ROMA NELLA CONFERENZA IN CUI... – FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

ALESSANDRO ANGELONI per il Messaggero

francesco totti torna allo stadio foto mezzelani gmt 290

Galeotto lo sponsor della Roma, che li ha fatti riavvicinare. Questo intanto è certo: la Roma e Francesco Totti si sono riavvicinati. E poi, chissà se torneranno ad unirsi definitivamente.

La serata all'Olimpico, da Francesco, non è stata certo vissuta come un estraneo, un semplice ospite. Come uno lontano anni luce dalla Roma. Di sicuro oggi non è un nemico, come si è sentito per qualche tempo, fino a dover scappare dal club, nel quale è cresciuto.

francesco totti torna allo stadio foto mezzelani gmt 291

A Trigoria e il capitano stesso minimizzano, che non c'è un futuro insieme almeno per il momento e che questo riavvicinamento non è l'inizio di nulla di particolare. E magari è così. Del resto, all'ex capitano non interessa un ruolo da uomo immagine nella Roma, questo lo ha sempre dichiarato, spera in un ruolo operativo. Per ora entra dalla porta secondaria, tramite lo sponsor giallorosso: comunque è in casa. L'auspicio di tanti è che Totti rientri in società, perché lui e la Roma sono una cosa sola e l'ultima notte all'Olimpico lo ha dimostrato per l'ennesima volta.

francesco totti torna allo stadio foto mezzelani gmt 289

IL FUTURO La presenza di Francesco allo stadio, con questa proprietà, è comunque una primizia. Da quando ha lasciato la Roma, giugno 2019 con quella conferenza stampa fiume al Coni, è la seconda volta che appare. La prima, nell'ottobre dello stesso anno: era un Roma-Milan.

francesco totti torna allo stadio foto mezzelani gmt 292

I tifosi allo stadio lo hanno accolto come ai vecchi tempi, con i cori a lui sempre dedicati da giocatore, e hanno parlano come se sapessero tutto, come se volessero rivelare un futuro. Lo hanno fatto a modo loro, con uno striscione significativo: «Totti e De Rossi simboli del popolo romanista, bentornati a casa». Così, come se il suo ritorno a casa fosse scontato, anche per Daniele, presente pure lui all'Olimpico. E anche qui, chissà.

francesco totti torna allo stadio foto mezzelani gmt 288

Come nasce la serata d'onore, l'incontro, è cosa nota: lo sponsor della Roma, Digitalbits, affida all'immagine dell'ex capitano (è il primo di una serie di volti noti, di ex giocatori) le proprie fortune e domani sarà ufficiale, con una conferenza stampa, che vedrà protagonista proprio Francesco come Ambassador di Digitalbits: Totti guadagnerà almeno 5 milioni di euro complessivi grazie a una collaborazione pluriennale e potrebbe salire fino a 8 nel corso degli anni.

malago verdone abete foto mezzelani gmt 313

La Roma, avvisata dallo sponsor della presenza del capitano all'Olimpico, ha predisposto un'accoglienza con i fiocchi. Totti si presenta allo stadio - dove mancava da due anni - un'ora prima della partita. Torna padrone di casa: va a salutare i ragazzi nello spogliatoio (compreso il suo assistito Cristian Volpato, che Mou farà esordire contro l'Inter), un in bocca al lupo di rito, poi su, verso la tribuna, dove ad attenderlo c'è la proprietà, Dan e Ryan Friedkin, con i quali sarebbe stato avvistato ieri sera a cena e che gli hanno dato il classico bentornato a casa.

giovanni malago vanzina foto mezzelani gmt 311

Un brindisi, due chiacchiere e poi in tribuna. Totti siede nel palchetto dello sponsor, poco sopra c'è la proprietà della Roma, vicino a lui c'è il Ceo Pietro Berardi. Si affaccia verso i tifosi, saluta, si emoziona. Per lui solo applausi. Totti resta nel cuore di tutti, al di là dei ruoli. Ma c'è chi è disposto a scommettere che domani annuncerà il suo ritorno nella Roma, nella conferenza stampa - alla Lanterna di Fuksas - che lo sponsor ha organizzato per presentare il suo ruolo di ambasciatore di Digitalbits. Staremo a vedere.

