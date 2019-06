ROMA SHOPPING CENTER- IL CLUB GIALLOROSSO HA L’ESIGENZA DI METTERE A BILANCIO UNA SERIE DI PLUSVALENZE ENTRO DOMENICA SERA PER CHIUDERE IL BILANCIO 2018-19 – EL SHAARAWY DICE NO ALLA CINA, MANOLAS A UN PASSO DAL NAPOLI, INTESA CON LA JUVE PER LO SCAMBIO (CON CONGUAGLIO) TRA IL TERZINO LUCA PELLEGRINI, CLASSE ’99, E IL BIANCONERO SPINAZZOLA (CHE HA SALTATO DIVERSE PARTITE PER INFORTUNIO) - IL PSG DA GIGI (BUFFON) A "GIGIO" (DONNARUMMA): AREOLA PARZIALE CONTROPARTITA. IL MILAN PRENDE ANCHE IL TERZINO DEL REAL THEO HERNANDEZ…

Lo scambio di terzini è sempre più possibile. Juventus e Roma si stanno vedendo a Milano per parlare di Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. La Roma ha l’esigenza di mettere a bilancio una serie di plusvalenze entro domenica sera per chiudere il bilancio del 2018-19. Saltata l’ipotesi El Shaarawy, che ha rifiutato la Cina, considerate le difficoltà per la cessione di Gerson al Genoa (il brasiliano non è convinto), la soluzione potrebbe arrivare dalla Juventus: uno scambio, con conguaglio di una decina di milioni a favore della Juventus. Pellegrini infatti potrebbe essere valutato 15 milioni, come chiesto dalla Roma. Spinazzola invece nell’affare “peserebbe” per 25.

Juventus e Roma, non per caso, parlano da giorni di terzini e non solo. Ci sono ragioni tecniche ed economiche. I bianconeri apprezzano Luca Pellegrini, classe ‘99 che ha fatto molto bene a Cagliari negli ultimi sei mesi e (da centrocampista) con l’Under 20 al Mondiale estivo: potrebbe diventare il vice Alex Sandro nel prossimo campionato. Spinazzola invece a Roma potrebbe rilanciarsi definitivamente, magari a destra più che a sinistra, dopo una stagione particolare: tante partite saltate per infortunio ma una grandissima serata nel 3-0 da protagonista con l’Atletico Madrid.

DONNARUMMA SBLOCCA IL MILAN

Gigio Donnarumma è destinato a riscrivere la storia del Milan: è stato il più giovane portiere a esordire da titolare in Serie A, il più giovane di sempre a raggiungere le cento presenze in campionato, il più piccolo a debuttare in un derby. Alla sua età nessun era stato più ricco e nessuno più di lui permetterà una plusvalenza altrettanto ricca: cinquanta milioni di euro.

È per il suo valore, considerato in tutti gli aspetti, che Donnarumma è protagonista di una trattativa di mercato con il Paris Saint Germain. Per quello tecnico è il preferito di Leonardo: lo vuole tra i pali dei campioni di Francia. Per il valore economico il Milan è pronto a sacrificarlo: i 50 milioni incassati sarebbero immediatamente reinvestiti. Tagliare i sei milioni netti all’anno dello stipendio di Gigio (per le prossime due stagioni) consentirebbe un risparmio di 24 milioni.

L'ipotesi Donnarumma al Psg

Soldi che serviranno per rinforzare la squadra negli altri reparti. A cominciare dal terzino sinistro, Theo Hernandez, su cui verranno investiti venti milioni di euro. Toccherà poi ai reparti che più hanno bisogno di interventi. A centrocampo, oltre al solito Torreira, risale Dennis Praet, 25, punto di riferimento in tutte le tre stagioni a Genova del nuovo allenatore rossonero.

