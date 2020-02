ROMA SPARITA: L’OLIMPICO SEPPELLISCE DI FISCHI I GIALLOROSSI CHE PERDONO ANCHE CONTRO IL BOLOGNA – TUTTI SOTTO ESAME, COMPRESO FONSECA CHE PIGOLA: “IL RESPONSABILE SONO IO. HO VISTO LA PAURA NEI MIEI GIOCATORI" – KOLAROV, TANTO PER CAMBIARE, LITIGA CON I TIFOSI – IL SOSTEGNO DEI TIFOSI GIALLOROSSI A SINISA - STRACULT: IL VIDEOSFOGO DI UN ROMANISTA FURIOSO...

Roma sottotono, in casa giallorossa è impossibile essere soddisfatti: "La squadra ha accusato il k.o. contro il Sassuolo. E oggi abbiamo mostrato la nostra insicurezza: nel secondo tempo abbiamo reagito, ma dopo il rosso a Cristante è diventato tutto più difficile. E in fase difensiva stiamo pagando...", lo dice Paulo Fonseca al termine della sconfitta contro il Bologna.

Il tecnico portoghese prosegue: "Cambiare qualcosa a livello tattico? Vedremo... Il momento, dopo due k.o., non è facile: io sono il responsabile e devo pensare positivo. La squadra ha fatto molte cose buone in questa stagione, penso che il problema sia 'emozionale'. Dobbiamo essere convinti del fatto che si possa fare meglio, la paura non deve esistere. In questo momento non siamo tranquilli. E i gol subiti stasera sono simili rispetto a quelli di Reggio Emilia: individualmente bisogna fare di più. Non mi piace parlare in questo senso, perché come ho detto sono io il responsabile, ma paghiamo, per esempio, nell'uno contro uno". Fonseca chiude: "Il problema non è fisico, altrimenti non avremmo reagito in più di un'occasione".

