C'È ANCHE CHI COMBATTE A RACCHETTATE - IN MESSICO LA TENNISTA UCRAINA ELINA SVITOLINA HA PRESO A PALLATE LA RIVALE RUSSA ANASTASIA POTAPOVA: "GIOCO PER LA MIA NAZIONE, PER AIUTARE L'ESERCITO E LE PERSONE BISOGNOSE", HA DETTO ALLA FINE - LA SUA PROMESSA È DI DONARE IL MONTEPREMI ALLA RESISTENZA CONTRO L'INVASIONE DI PUTIN: IN PALIO CI SONO 239.477 DOLLARI… - VIDEO