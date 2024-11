ROSSA DI RABBIA – VOLANO STRACCI IN CASA FERRARI DOPO IL GP DI LAS VEGAS – LECLERC HA ACCUSATO SAINZ DI NON AVERE RISPETTATO GLI ORDINI DI SCUDERIA E DI AVERLO SORPASSATO IN UCITA DAI BOX E SI È SFOGATO VIA RADIO: “MI FOTTE OGNI VOLTA, CAZZO. SEMPRE, CAZZO. NON È QUESTIONE DI ESSERE GENTILI, È SOLO ESSERE RISPETTOSI” – LA REPLICA DEL PILOTA SPAGNOLO: “MI SONO MESSO D'ACCORDO CON CHARLES PER NON PARLARE CON I MEDIA. IO NON PARLO MAI IN RADIO…”

? Yeah, I did my job, but being nice fucks me over all the fucking time, all the fucking time. It's not even being nice, it's just being respectful. I know I need to shut up, but at one point it's always the same, so...oh my fucking god.pic.twitter.com/SksToinKjI — ???? (@sharr__leclerc) November 24, 2024

FERRARI, VOLANO GLI STRACCI. FURIA LECLERC CONTRO SAINZ: “OGNI VOLTA MI FOTTE”

Estratto da www.formulapassion.it

leclerc sainz

Il GP di Las Vegas si è chiuso con un terzo e quarto posto per la Ferrari, che forse è il risultato migliore che si poteva ottenere per il team di Maranello guardando alle prestazioni della Mercedes. Ma a tenere banco dopo la gara è soprattutto il team radio feroce di Charles Leclerc, battuto da Carlos Sainz nella sfida per il podio.

Lo spagnolo durante la gara ha lasciato passare Leclerc prima della sua seconda sosta, ma successivamente non ha rispettato un ordine di squadra che gli imponeva invece di non sopravanzare il monegasco in uscita dai box. Il futuro pilota Williams invece ha fatto di testa sua e si è preso la posizione, approfittando delle gomme fredde di Leclerc.

leclerc sainz

Leclerc non ha affatto gradito e dopo il GP si è sfogato in maniera molto pesante e plateale, accusando di slealtà il compagno di garage. Ai complimenti di Bryan Bozzi, suo ingegnere di pista, per la gara appena portata a termine, il vincitore di Monaco, Monza e Austin ha replicato così: “Sì, tutto quello che vuoi. Come sempre. Sì, ho fatto il mio lavoro. Ma per dire le cose come stanno, mi fo**e ogni volta, ca**o. Sempre, ca**o. Non è questione di essere gentili, è solo essere rispettosi, so che devo stare zitto ma a un certo punto è sempre lo stesso quindi, fan***o”.

SAINZ REAGISCE ALLE ACCUSE DI LECLERC: “AVEVO UN ACCORDO CON LUI”. MA CHARLES LO HA INFRANTO

Estratto dell’articolo di Michele Mazzeo per www.fanpage.it

leclerc sainz

Mentre in casa Red Bull si festeggia per il titolo iridato conquistato da Max Verstappen (che si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa), dopo la gara del GP di Las Vegas della Formula 1 2024 in Ferrari si deve fare i conti con gli animi tesissimi che ci sono tra i suoi due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, rispettivamente quarto e terzo al traguardo, dietro le due Mercedes di Russell e Hamilton.

Il mancato rispetto degli ordini di scuderia da parte dello spagnolo ha fatto imbufalire il monegasco che nei velenosi team radio di fine gara e poi, con toni più pacati, anche nelle interviste post-corsa, ha accusato quello che sarà il suo compagno di squadra ancora per due gare di non rispettare i patti. Accuse alle quali il madrileno ha risposto davanti alle telecamere a GP concluso.

Innanzitutto si è difeso riguardo al primo dei due ordini di scuderia non rispettati: "Non voglio cercare colpevoli, non è il momento per analizzare queste cose. Era da due giri che chiedevo la sosta ai box perché sapevo che Charles arrivava più veloce e volevo lasciarlo passare togliendomi di mezzo. C'era anche Hamilton dietro di lui e quindi ho chiesto di rientrare perché soffrivo per il graining e non potevo fare più nulla.

leclerc sainz

Il pit-stop però non c’è stato, sono rimasto fuori per altri due giri e, anche quando volevo rientrare, c’è stato il casino con l’entrata ai box. Le cose non sono andate bene né per me né per Charles. Non era una cosa facile da gestire, ma è andata così" ha infatti detto lo spagnolo […]

Sul secondo controverso episodio (quando ha ignorato l'ordine di non attaccare Leclerc nel momento in cui usciva dalla pit-lane dopo il pit-stop) non ha dato invece nessuna spiegazione. Si è concentrato invece sugli sfoghi e le accuse rivoltegli pubblicamente dal compagno di squadra, accusandolo velatamente a sua volta di fatto di non aver rispettato il patto di ‘lavare in casa i panni sporchi' che avrebbero stipulato.

leclerc sainz

"Mi sono messo d'accordo con Charles per non parlare con i media, perché quando parliamo in queste occasioni finiamo sempre per fare casino. Non dirò nulla di quello che è successo tra noi in pista perché sono cose che riguardano me e lui. Io non apro mai la radio, non parlo con i media di queste cose. Non mi piace farlo, non è una bella cosa e non è necessario" […]

leclerc sainz