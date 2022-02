22 feb 2022 17:45

L’AJAX FA MEA CULPA E PAGHERÀ ALLA FAMIGLIA DI ABDELHAK NOURI UN RISARCIMENTO DI 7,850 MILIONI DI EURO – IL CENTROCAMPISTA HA RIPORTATO DANNI CEREBRALI GRAVI E PERMANENTI DOPO UN MALORE IN CAMPO NEL 2017 - LA SOCIETÀ OLANDESE, CHE HA SEMPRE SUPPORTATO LA FAMIGLIA PAGANDO LE SPESE MEDICHE, HA AMMESSO CHE LE CURE MEDICHE PRESTATE IN CAMPO DOPO IL MALORE NON ERANO STATE ADEGUATE…- VIDEO