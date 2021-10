ALT! DANIELE FRANCO NON HA MAI DETTO CHE UNICREDIT È "UNA BANCA DI MEDIE DIMENSIONI” – NICOLA PORRO: “IL MINISTRO, IN EFFETTI, QUELLA LA FRASE L'HA PRONUNCIATA. MA SI TRATTAVA DI UN LAPSUS COME, POCO DOPO, HANNO FATTO TRAPELARE I SUOI UFFICI, E LA BANCA MEDIA IN CORSA PER LE AGGREGAZIONI, PIÙ VEROSIMILMENTE, È IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA E NON UNICREDIT. MAI FIDARSI DEGLI STREAMING…”