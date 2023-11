30 nov 2023 12:26

L’ANNO D’ORO DI SINNER: NON SOLO LA COPPA DAVIS, LE 7 FINALI E IL QUARTO POSTO IN CLASSIFICA ATP, IL NUMERO UNO DEL TENNIS AZZURRO NEL 2023 HA INCASSATO 7.3 MILIONI DI EURO SOLO GRAZIE AI PREMI DELLE VITTORIE. ARRIVA A 30 MILIONI DI EURO SE CONSIDERIAMO TUTTI GLI INCASSI DERIVANTI ANCHE DAGLI SPONSOR. GRAZIE ALL'ACCORDO CHE SINNER HA CON LA NIKE PER I PROSSIMI DIECI ANNI, L'AZZURRO IN PREVISIONE RICEVERÀ…