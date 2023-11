10 nov 2023 16:45

L’ANNUS HORRIBILIS DI NEYMAR – DOPO LA ROTTURA DI CROCIATO E MENISCO, LA SEPARAZIONE DALLA COMPAGNA E IL TENTATO RAPIMENTO DELLA FIGLIA DI UN MESE, ARRIVA PER IL BRASILIANO ANCHE LA SOSPENSIONE, INASPETTATA, DA PARTE DEL SUO ATTUALE CLUB, L’AL HILAL. IL MOTIVO? COLPA DEL KO AL GINOCCHIO. IN QUESTO MODO LA SOCIETÀ SAUDITA RIUSCIREBBE A LIBERARE UNO SLOT PER GLI STRANIERI COSÌ DA RINFORZARSI A GENNAIO - COME LA PRENDERA' "O NEY" ANCORA SOTTO CHOC PER LA FIGLIA?