L’ARABIA SAUDITA È STATA SCELTA PER ORGANIZZARE IL MONDIALE DEL 2034 (MENTRE MAROCCO, PORTOGALLO E SPAGNA OSPITERANNO L'EDIZIONE DEL 2030) – LA DECISIONE, ARRIVATA PER ACCLAMAZIONE DURANTE UNO STRAORDINARIO CONGRESSO VIRTUALE DELLA FIFA, E’ STATA ACCOMPAGNATE DA CRITICHE PER LE VIOLAZIONI SUI DIRITTI UMANI DEL REGIME DI BIN SALMAN. SARÀ LA SECONDA COPPA DEL MONDO NELLA REGIONE DEL GOLFO, DOPO QATAR 2022: ANCHE QUESTA VOLTA SI GIOCHERA’ DI INVERNO? – L’ARABIA SAUDITA POSSIEDE SOLO DUE DEI 14 STADI DA ALMENO 40.000 POSTI RICHIESTI...

infantino bin salman

(Adnkronos)L'Arabia Saudita è stata scelta per ospitare la Coppa del Mondo di calcio maschile del 2034, mentre Marocco, Portogallo e Spagna ospiteranno l'edizione del 2030. La decisione è arrivata per acclamazione durante uno straordinario congresso virtuale dell'organismo di governo della Fifa. Non c'erano concorrenti.

Il torneo del 2030 inizierà con tre partite in Uruguay, Argentina e Paraguay per celebrare un secolo dalla prima Coppa del Mondo del 1930 in Uruguay. Tutte le altre partite saranno poi co-ospitate da Marocco, Portogallo e Spagna. Il Marocco è il secondo paese africano a ospitare la Coppa del Mondo, dopo il Sudafrica che ha organizzato il torneo del 2010. L'Arabia Saudita ha ottenuto l'edizione del 2034 tra le critiche dei gruppi per i diritti umani in relazione ai problemi sui diritti umani. Sarà la seconda Coppa del Mondo nella regione del Golfo, dopo Qatar 2022, che è stata accompagnata da un acceso dibattito sui diritti umani.

infantino bin salman

Nonostante le critiche all'ambiente e ai diritti umani, la Fifa, come previsto, ha affidato il Mondiale 2030 al trio Spagna-Portogallo-Marocco, con tre partite in Sudamerica, e l'edizione 2034 all'Arabia Saudita. Riunite in videoconferenza, le 211 federazioni aderenti hanno ratificato per acclamazione questa doppia designazione, senza la minima suspense: i due dossier erano gli unici in lizza dopo una serie di ritiri e, per il 2034, una procedura lampo limitata ad Asia e Oceania.

muhammad bin salman

La federazione norvegese (NFF), già molto critica nei confronti dell'attribuzione dei Mondiali del 2022 al Qatar, si è tuttavia rifiutata di approvare un processo “difettoso e incompatibile” con i principi di “responsabilità, trasparenza e obiettività” rivendicati dalla Fifa, ha spiegato in un comunicato stampa. Nel 2030, la "Coppa del Mondo del Centenario" unirà quindi sei paesi, un accordo senza precedenti dalla prima edizione del gioiello del calcio mondiale nel 1930, che riuniva allora 13 selezioni a Montevideo. Ai Mondiali del 2022 hanno partecipato 32 squadre, mentre la fase finale ne includerà 48 a partire dal 2026.

gianni infantino mondiale per club

Dopo tre partite in Uruguay, Argentina e Paraguay, previste l'8 e 9 giugno 2030, nel fresco dell'inverno australe, le sei squadre interessate e i loro tifosi attraverseranno l'Atlantico per le altre 101 partite, dal 13 giugno al 21 luglio. Con 11 dei 20 stadi proposti, la Spagna dovrebbe essere il paese ospitante principale dopo aver già organizzato i Mondiali del 1982, ma il Marocco, diventerà il secondo paese del continente africano a ospitare l'accoglienza, dopo Sudafrica nel 2010.

infantino al thani

Spagna e Marocco si contendono ancora la partita d'esordio e la finale, proponendo rispettivamente il Santiago-Bernabeu di Madrid o il Camp Nou di Barcellona e il futuro stadio Hassan-II tra Casablanca e Rabat, che punta a diventare il "più grande stadio del mondo" con 115.000 posti. Il Portogallo offre i due stadi di Lisbona e Porto e cerca la semifinale.

Invocando il principio della rotazione geografica, la Fifa aveva limitato il suo bando per le candidature per il 2034 alle confederazioni asiatica e oceanica, portato avanti vigorosamente in un breve mese nell’autunno del 2023. E l’Arabia Saudita, la superpotenza emergente dello sport mondiale -dalla F1 alle future Olimpiadi dell’e-sport, compresi i Giochi asiatici invernali del 2029- si è trovata l’unico candidato dopo il ritiro dell’Australia e dell’Indonesia, e l’accantonamento delle ambizioni calcistiche della Cina.

bin salman

Il regno ultraconservatore, lanciato in una strategia di diversificazione economica e di miglioramento della propria immagine, possiede attualmente solo due dei 14 stadi da almeno 40.000 posti richiesti. Al di là della sfida logistica, la torrida estate potrebbe costringere a spostare la competizione in inverno o in autunno inoltrato, come in Qatar nel 2022, ma bisognerà fare i conti con il Ramadan, previsto a dicembre.

bin salman

(Riz/Adnkronos)

infantino