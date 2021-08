E’ ARRIVATO IL REGALO PER MOURINHO: LA ROMA SI SVENA PER TAMMY ABRAHAM, CENTRAVANTI INGLESE DEL CHELSEA: SARA' LUI IL SOSTITUTO DI DZEKO - L’OPERAZIONE, FORTEMENTE VOLUTA DA MOU, E' DA 45 MILIONI. LO STIPENDIO SARA’ DI 5 MILIONI PIU’ BONUS: SARA’ IL GIOCATORE PIU’ PAGATO DELLA ROSA - IL CHELSEA HA MANTENUTO UN DIRITTO DI RIACQUISTO (DA ESERCITARE DOPO 2 ANNI) A CIRCA 80 MILIONI…

Da romanews.eu

tammy abraham

Se non ci saranno intoppi di alcun tipo in serata dovrebbe anche arrivare la firma sul contratto che legherà il centravanti inglese alla Roma fino al 2026. Il sì definitivo è arrivato ieri pomeriggio, quando si è continuato a trattare ad oltranza per risolvere qualsiasi tipo di problematica, proprio poco prima che la Roma di Mourinho se la vedesse con il Raja Casablanca allo stadio Olimpico.

jose mourinho foto mezzelani gmt9

La Roma ci ha creduto e, come riporta Il Messaggero, non ha badato a spese. A partire dalla trattativa con il Chelsea, impostata inizialmente per un prestito biennale con obbligo di riscatto a 42 milioni e tramutata poi in acquisto diretto dilazionato in 5 anni, garantendo al club di Abramovich un diritto di riacquisto (da esercitare dopo 2 anni) a circa 80 milioni, con i blues che non vogliono perdere del tutto il controllo su un talento formatosi in casa. Per l’ingaggio si è passati dall’iniziale offerta di 4,5 milioni a 5 per poi lievitare venerdì sera a 6, comprensivi di facili bonus (5+1 che lo porteranno ad essere il calciatore più pagato della rosa.

ABRAHAM

TAMMY ABRAHAM

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

Tammy Abraham alla Roma: ci siamo. Nelle ultime ore è stato trovato l'accordo per l'arrivo a Trigoria dell'attaccante del Chelsea che vestirà la maglia giallorossa per i prossimi cinque anni.

jose mourinho foto mezzelani gmt10

Il giocatore è atteso intorno all'ora di pranzo (alle 13) a Ciampino con il general manager del club Tiago Pinto, poi andrà a Trigoria per il tampone di routine e infine a Villa Stuart per le visite mediche. La Roma avrà così il suo numero 9, espressamente richiesto da Mourinho, e lo metterà a disposizione del tecnico con un investimento superiore ai 40 milioni. Il più caro nella storia del club.

sì alla Roma nelle ultime ore dopo che lo steso Pinto e Mourinho (al telefono) gli avevano fatto capire quanto lo volessero alla Roma. Arriverà a titolo definitivo, il Chelsea dovrebbe mantenere un diritto di recompra e lo stipendio dovrebbe essere di circa 5 milioni più bonus.

tammy abraham TAMMY ABRAHAM

tammy abraham