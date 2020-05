13 mag 2020 17:30

L’ATTACCO DI PAOLO ZILIANI A GIORGIO CHIELLINI CHE SI E' MESSO A "MORALIZZARE" BALOTELLI E FELIPE MELO, PONTIFICANDO COME UN PALLONE D'ORO: “MA CHI È? FUORI DALL’ORTICELLO NON HA VINTO UNA CIPPA E IN NAZIONALE LUI E LA BBBC HANNO IMBARCATO GOL AI MONDIALI DA PARAGUAY, NUOVA ZELANDA, SLOVACCHIA, COSTARICA E URUGUAY (USCENDO AI GIRONI) E FIRMATO IL NAUFRAGIO 2018 VS. LA SVEZIA. PER FAVORE…”