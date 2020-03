24 mar 2020 16:24

L’EFFETTO CRISTIANO RONALDO PER IL TITOLO JUVE IN BORSA È COMPLETAMENTE SVANITO – ‘CORSPORT’: "IL TITOLO È DA TEMPO RETROCESSO NEL LISTINO MID CAP. E LE ULTIME SETTIMANE HANNO PORTATO AD UN CROLLO VERTICALE, CHE HA COINVOLTO TUTTA PIAZZA AFFARI - IERI HA POTUTO PERÒ REGISTRARE UN +0,056% CHE HA ASSESTATO IL TITOLO A QUOTA 0,71 - IL BOOM IN BORSA DEL TITOLO ERA STATO IN GRAN PARTE FIGLIO DEL CLAMOROSO ACQUISTO DI CR7 UFFICIALIZZATO IL 13 LUGLIO 2018…"