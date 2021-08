UN’ESTATE ITALIANA (E DECISAMENTE NON INGLESE) – DOPO LA SOSPENSIONE PER DOPING PER IL VELOCISTA INGLESE CJ UJAH, ORA LA SQUADRA 4X100 INGLESE RISCHIA DI PERDERE LA MEDAGLIA D’ARGENTO VINTA A TOKYO 2020 – LE ANALISI DURANTE I GIOCHI HANNO RILEVATO DUE SOSTANZE PROIBITE: UNA CHE STIMOLA LA PRODUZIONE DI TESTOSTERONE E UN'ALTRA CHE AIUTA A COSTRUIRE MUSCOLI E BRUCIARE IL GRASSO CORPOREO – NEL CASO CHE LA SQUALIFICA FOSSE CONFERMATA, LA MEDAGLIA D’ARGENTO ANDREBBE AL CANADA E IL BRONZO…

Tommaso Lorenzini per “Libero quotidiano”

La notizia del giorno sembrava poter essere questa: Marcell Jacobs si ferma, si prende una pausa, tira il fiato e noi con lui, dopo un agosto indimenticabile e al limite della fibrillazione atriale. Il vincitore dell'oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4x100 ai Giochi di Tokyo chiude la sua stagione, dando l'appuntamento al 2022 ai tifosi durante una chat su Instagram.

La decisione è maturata nelle ultime ore. Il velocista avrebbe dovuto gareggiare il 21 agosto a Eugene, nell'Oregon, nel Prefontaine Classic, tappa di Diamond League, oltretutto proprio a casa della Nike, suo sponsor tecnico. La scelta è stata presa dopo l'allenamento di ieri all'Acquacetosa: il ginocchio continua a dar fastidio, a questo vanno sommate le fatiche del rientro, compreso il fuso orario non ancora smaltito dopo il volo dal Giappone.

Perciò il prossimo appuntamento in pista per Marcell sarà il 21 settembre a Monza per il Gp di F1, dove sarà ospite d'onore con i ragazzi della staffetta. Come detto in apertura, però, a deflagrare prepotente, come la partenza dai blocchi del nostro uomo-jet, è la notizia che arriva dall'integerrima Inghilterra, quella che assieme agli Usa (patria del primo caso di doping della storia dello sport, il maratoneta Thomas Hicks, 1904, ma anche di Marion Jones e Lance Armstrong, per dire) metteva in croce la vittoria sui 100 del nostro velocista dipingendola come anomala, improvvisa, inattesa. Sospetta.

«Da dove è spuntato?», si chiedevano, «perché fino allo scorso maggio non ha mai corso sotto i 10 secondi?». Il tutto avvolgendo i loro dubbi e i loro rosicamenti (vedi la sconfitta agli Europei di calcio) proprio attorno alla parolina doping, tirando in ballo anche «l'ex nutrizionista sotto inchiesta per traffico di steroidi» (ma non lavora con Jacobs dall'anno passato). Non un bel modo di fare onore al giornalismo investigativo anglosassone, che della verifica dei fatti e dello scovare la verità ha sempre fatto un vessillo.

Fango e m...a gettati su Marcell il quale non ha potuto far altro che respingere al mittente ogni maldicenza. E che dopo quella notte magica dell'1 agosto si è preso una doppia rivincita con gli interessi. Prima ha sconfitto gli inglesi assieme ai compagni nella staffetta 4x100 per un solo centesimo, poi (come tutti noi) si è fatto ieri delle grasse risate alla notizia che il dopato ce l'avevano proprio i britannici.

Si tratta di Chijindu Ujah, che nel suo profilo Instagram si autocelebra come "l'Inarrestabile". E talmente non è riuscito a fermarsi che evidentemente non ha saputo reggere al vizietto. Le analisi durante i Giochi gli hanno pescato nel sangue ben due sostanze proibite: un Sarm, farmaco che stimola la produzione di testosterone, e l'Ostarina, che può aiutare a costruire muscoli e bruciare il grasso corporeo allo stesso tempo (addirittura qualcuno la mette sul mercato chiamandola "steroide legale" e qualcuno la compra pure).

L'inglese è stato sospeso, le indagini continuano e la figuraccia, più tremenda della cucina inglese, è servita. Con tanto di ipotetica squalifica e la possibilità che l'argento della staffetta passi al Canada e il bronzo alla Cina. Sono forti (e puliti), questi inglesi...

