29 nov 2024 08:00

L’ETERNO RITORNO DELL’ETERNO RIPOSO: GABRIELE GRAVINA SI RICANDIDA ALLA PRESIDENZA DELLA FIGC - "CERTE FORME DI AGGRESSIONE CHE HO RICEVUTO NELLE ULTIME SETTIMANE, E CHE NON HANNO PRECEDENTI IN UN PAESE CIVILE COME L'ITALIA, NON MI HANNO IMPEDITO DI ANDARE AVANTI. SI È FATTO DI TUTTO PER INDURMI A NON CANDIDARMI. MA NON MI CONOSCONO" - SULL'EVENTUALITÀ DI POTER ESSERE RINVIATO A GIUDIZIO, NELL’INCHIESTA CHE LO VEDE INDAGATO PER AUTORICICLAGGIO, GRAVINA MINIMIZZA: “SONO CERTO CHE QUESTA COLATA DI FANGO SI ESAURIRÀ. LO STATUTO PREVEDE CHE NON CI SI POSSA CANDIDARE SOLO IN CASO DI UNA CONDANNA DEFINITIVA SUPERIORE A UN ANNO…”