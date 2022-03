L’ETERNO RITORNO DI “GIANCARLINO” ABETE: E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA LEGA DILETTANTI – ALLA FACCIA DEL RINNOVAMENTO IN FIGC: GIRA E RIGIRA RICICCIANO SEMPRE LE STESSE FACCE - L'EX NUMERO UNO DELLA FEDERCALCIO, CHE SI DIMISE NEL 2014 DOPO L’ELIMINAZIONE DEGLI AZZURRI DI PRANDELLI AL MONDIALE BRASILEIRO, ERA IL COMMISSARIO CHE AVEVA GESTITO I DILETTANTI DOPO LE DIMISSIONI DI SIBILIA. LA MAGGIORE CRITICITÀ È RAPPRESENTATA DAI…

Valerio Piccioni per gazzetta.it

Giancarlo Abete fa il pieno e ricomincia dalla presidenza della Lega Nazionale Dilettanti. È stato eletto con il 100 per 100 dei voti, dopo aver guidato l’organismo da commissario straordinario dopo le dimissioni di Cosimo Sibilia.

“Lavorerò con umiltà e orgoglio per questo nuovo impegno”, ha detto l’ex presidente federale, che si dimise nel 2014 dopo l’eliminazione degli azzurri di Prandelli al Mondiale in Brasile. La Lega Nazionale Dilettanti ha oggi 967mila calciatori tesserati organizzati in 11512 società e 44mila squadre. “Siamo in recupero rispetto alle stagioni del Covid”, ha detto Abete.

La maggiore criticità è rappresentata dai settori giovanili che rispetto al periodo precedente la pandemia hanno perso 80mila giocatori, mentre l’arretramento per i campionati assoluti è stato di 3mila tesserati.

