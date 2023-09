L’INCREDIBILE HARAKIRI DI DE LAURENTIIS: S’E’ AFFIDATO AL BOLLITISSIMO RUDI GARCIA (CHE IN DUE MESI HA SFASCIATO IL NAPOLI DI SPALLETTI) E NON HA SOSTITUITO DEGNAMENTE KIM (MIGLIORE DIFENSORE DELLO SCORSO CAMPIONATO) - MARCO CIRIELLO: “LA SQUADRA DA QUANDO È STATA AFFIDATA A RUDI GARCIA NON HA ALLEGRIA NÉ GIOCO. PER OGNI LANCIO LUNGO C’È UN ROSARIO DI RIMPIANTI PER SPALLETTI - GARCIA STA CERCANDO QUALCOSA CHE IGNORIAMO, MA MENTRE FA RICERCA IL NAPOLI GIOCA MALUCCIO E I NAPOLETANI HANNO SMESSO DI DIVERTIRSI”

Il mistero napoletano è presto svelato: la squadra da quando è stata affidata a Rudi Garcia non ha allegria né gioco. Per ogni lancio lungo c’è un rosario di rimpianti tra le strade di Napoli per Luciano Spalletti e il suo palleggio catalano; per ogni pallone che non viene pensato da Lobotka c’è un gruppo di vedove di Giuntoli che intona una diasille in ogni cucina. […] Intanto Napoli, ferita a morte, assiste alla dissidenza del selvaggio Kvaratskhelia che ricorda sempre più l’insofferenza dello scrittore russo Sergej Dovlatov verso Bréznev […]

[…] Tutto comincia con la partenza del miglior difensore centrale del campionato italiano, il sudcoreano Kim […] al Bayern Monaco, come una colonna ellenica. […] Ma la difesa ballerina e scollacciata messa in mano a Juan Jesus (sei gol subiti in cinque partite tra campionato e Champions League) che non costruisce più nessuna azione è quasi un peccato veniale rispetto al centrocampo invertito con Lobotka messo a schermare e Anguissa a pensare, tra l’altro con uno Zielinski che sta zidaneggiando, ma in assenza di coesione e palleggio diventa effimero […]

[…] i terzini, che ricordavano quelli kloppiani, non scendono a cercare l’altra area e di conseguenza lo fanno pochissimo anche gli esterni Kvara e Politano; di Jesper Lindstrøm, invece, nessuna notizia. Sicuramente Garcia sta cercando qualcosa che ignoriamo, ma mentre fa ricerca il Napoli gioca maluccio. […] i napoletani hanno smesso di divertirsi, e sembrano passati invano Rafa Benitez, Maurizio Sarri oltre Spalletti.

Le modifiche di Garcia non hanno la mano leggera che fu di Carlo Ancelotti, ma sono picconate al linguaggio calcistico del Napoli; e non hanno nemmeno l’istinto di Rino Gattuso (che preferì Osimhen al vecchio Ibrahimovic), anche se usa la parola «motivazioni» come Rino usava «veleno». Troppo spesso per coprire tutto e non abbastanza per svoltare le partite.

