L’INTER PUO’ RIENTRARE NELLA CORSA SCUDETTO? – SAMP BATTUTA CON LUKAKU-LAUTARO, CONTE E' A MENO SEI DALLA JUVE – BERGOMI AL “CLUB” DI SKY: “PER VINCERE IL TITOLO DEVE FARE UNA COSA MIRACOLOSA” – COSTACURTA”: CALENDARIO ALLA MANO, PUO’ RIENTRARE IN CORSA” – DEL PIERO: “E’ GIA’ DENTRO LA CORSA SCUDETTO” - L’OMAGGIO DI LUKAKU A GEORGE FLOYD – MAROTTA: “LAUTARO? OTTIMISTA CHE POSSA RESTARE ALL’INTER”

L’Inter domina il primo tempo, cala alla distanza ma batte comunque 2-1 la Samp e si riporta a meno 6 dalla Juventus.

Il primo tempo è un monologo: al 10’ Lukaku dialoga con Eriksen, assist geniale del danese e gol del belga, che festeggia inginocchiandosi per George Floyd. C’è solo l’Inter e in chiusura di primo tempo Lukaku avvia, Candreva rifinisce per il raddoppio di Lautaro. Nella ripresa c’è più partita: Thorsby segna dopo la traversa di Colley e l’Inter deve soffrire fino alla fine, anche se Handanovic deve parare solo una punizione di Leris.

Ambizione, fame, voglia di rivincita. Con uno sguardo lassù, nemmeno troppo lontano, dove Juventus e Lazio si contendono lo scettro della Serie A, con la speranza di rientrare in corsa e giocarsi al meglio le proprie carte per un sogno chiamato scudetto. Con queste sensazioni, l‘Inter di Antonio Conte torna in campo in Serie A dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha dichiarato:

“Le parole di Conte sono uno stimolo, condiviso da tutti. Ci sono 13 partite e tutto può succedere. Da stasera bisogna essere carichi e motivati, tre punti contro la Samp sarebbero un ottimo viatico per il proseguo del campionato”.

“Lautaro Martinez? Che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo, del resto ha fatto un inizio di stagione straordinario. E’ giovane e ha grandi qualità, tante squadre lo vogliono. L’Inter è una società non tende a vendere i propri giocatori. Se lui non manifesta la volontà di andare via, ce lo teniamo stretto. Detto questo, non si gioca da tre mesi, bisogna saper aspettare. Una partita non è sufficiente per valutarlo. E’ un ragazzo giovane, è lusingato dall’attenzione di grandi club. Ed è un motivo in più per fare bene. Da parte nostra, c’è la voglia di tenerlo e lui non ha mai manifestato concretamente la voglia di andare via. Sono ottimista che si possa continuare con lui anche l’anno prossimo”.

“Quanto manca alla vittoria? Prima di tutto c’è un azionista che garantisce stabilità societaria. La famiglia Zhang dà tutto questo, sta a noi adeguarci alle direttive. I risultati positivi si sono visti dall’arrivo di Conte, ora vogliamo continuare così per toglierci delle soddisfazioni”.

“La gente vuole tornare alla normalità. Il calcio è un fenomeno sociale, dobbiamo alleviare la sofferenza che tante famiglie hanno patito. Attraverso il calcio c’è voglia di spensieratezza e felicità. Questo è il motivo principale che ha portato il calcio alla ripartenza. Obiettivo raggiunto anche grazie al lavoro di Gravina e Dal Pino. Non è un fatto leggibile fino in fondo, vedremo. Bisogna far sì sempre che il merito del campo sia valutato nel migliore dei modi”.

