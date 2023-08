L’INTER RIPARTE NEL SEGNO DEL “TORO” – LA DOPPIETTA DI LAUTARO STENDE IL MONZA – SIMONE INZAGHI MANDA UN PIZZINO A MAROTTA: "MANCA QUALCOSA PER COMPLETARE LA ROSA. ABBIAMO PERSO GIOCATORI IMPORTANTI”. DI FRONTE AL NOME DI PAVARD E A QUELLO (SALTATO) DI SAMARDZIC, IL TECNICO NON SI SBOTTONA: “SONO GIOCATORI DI ALTRE SQUADRE, NON MI VA DI PARLARE DI NOMI” – UNA FIORENTINA DA FAVOLA RIFILA 4 PERE AL GENOA…

“Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore. Sono soddisfatto di chi ha cominciato, dei subentrati: ho visto entusiasmo, spinto da un pubblico meraviglioso al 19 agosto. Un esordio fatto molto bene da cui ho tratto spunti positivi”. Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi al termine della prima giornata di campionato giocata e vinta contro il Monza.

L’analisi del tecnico nerazzurro analizza della prestazione contro i brianzoli finisce comunque a parlare di mercato: “Abbiamo cambiato tanto, sia per scelta societaria nostra che per qualche scelta individuale dei giocatori. Ma si vede una squadra che ha automatismi nonostante i tanti cambiamenti. Siamo ripartiti da due stagioni fatte molto bene, manca ancora qualcosa per completare la rosa: la società sta lavorando al massimo per puntellare la squadra perché abbiamo l’obbligo e il dovere di rendere felici i nostri tifosi”.

Di fronte al nome di Pavard e a quello (saltato) di Samardzic, Inzaghi non si sbottona: “Sono giocatori di altre squadre, non mi va di parlare di nomi. Sappiamo che in quel ruolo siamo scoperti e che il mercato è in evoluzione ogni giorno, dobbiamo stare attenti perché può succedere di tutto. Ho chiesto, come l’anno scorso, due giocatori per ogni ruolo perché voglio competizione. Abbiamo perso giocatori importanti, cinque tra i migliori nei loro ruoli in Italia: è in atto un cambiamento, ma ho visto i ragazzi lavorare col sorriso come piace a me”.

