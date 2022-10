L’INTER SCACCIA GLI INCUBI! UN GRAN GOL DI CALHANOGLU METTE KO IL BARCELLONA. SI AVVICINA LA QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI. INZAGHI PUO’ RESPIRARE NONOSTANTE DIVERSI BRIVIDI: PALO DI DEMBELE', GOL ANNULLATO A PEDRI PER TOCCO CON LA MANO DI ANSU FATI E PRESUNTO RIGORE PER I BLAUGRANA NEGATO DAL VAR - MAROTTA BLINDA INZAGHI: "AVANTI CON LUI. LE VOCI SU SKRINIAR? PER NOI È UNA CERTEZZA"

Da gazzetta.it

Miglior modo di rialzarsi da un momento di crisi non c'è: battere il Barcellona con una prova di sofferenza e carattere e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L'Inter stende 1-0 il Barcellona con un guizzo di Hakan Calhanoglu e sale a 6 punti in classifica nel girone.

CONCRETEZZA

Il primo tempo al Giuseppe Meazza è un lungo possesso palla di qualità del Barcellona, con l'Inter di Simone Inzaghi che punta a chiudersi nella propria metà campo e poi ripartire in modo efficace. Gli episodi sfortunati impediscono due volte ai nerazzurri di passare in vantaggio a metà frazione: prima un fallo di mano in area blaugrana non diventa rigore per un leggerissimo fuorigioco e poi una rete di Joaquin Correa viene invalidata per un altro offside. Dietro André Onana para poco rispetto alla mole di passaggi degli ospiti e nei minuti di recupero la poca incisività catalana viene punita: da fuori area Calhanoglu trova una splendida conclusione e buca Marc-André Ter Stegen trovando l'angolino basso.

LA RIPRESA

I pochi cambi nella prima parte di secondo tempo non spostano gli equilibri, ma intorno a metà frazione l'Inter rischia seriamente in due occasioni: prima Dembelé colpisce il palo di potenza, poi la rete di Pedri viene annullata. Sulla pessima uscita di Onana, infatti, Ansu Fati tocca il pallone con la mano e ciò è sufficiente per indurre Var e arbitro a invalidare la rete. Nel finale, poi, il Barcellona va vicinissimo a guadagnare un rigore: dubbio sul tocco di mano di Denzel Dumfries, ma l'arbitro non va al monitor dopo un consulto con il Var. Game over, trionfa l'Inter.

