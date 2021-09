28 set 2021 21:06

L’INTER SOFFRE DI “MAL D’EUROPA” – I NERAZZURRI PAREGGIANO ZERO A ZERO CONTRO LO SHAKHTAR DONETSK DI DE ZERBI – NONOSTANTE LA SQUADRA DI INZAGHI IN CAMPIONATO ABBIA SEGNATO 20 GOL IN 6 PARTITE, IN CHAMPIONS E' ANCORA A SECCO – TRAVERSA DI BARELLA, DZEKO SCIUPONE. NEL SECONDO TEMPO UN GIGANTESCO SKRINIAR SALVA L'INTER… - VIDEO