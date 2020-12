L’ISOLA FELICE DEL “NINJA” – C’E’ ANCORA LA SARDEGNA NEL DESTINO DI NAINGGOLAN CHE LASCIA L'INTER E TORNA AL CAGLIARI IN PRESTITO SECCO - L'INFORTUNIO DI ROG HA CONVINTO IL PRESIDENTE ROSSOBLÙ GIULINI A CHIUDERE LA TRATTATIVA. IL FEELING TRA IL BELGA E CONTE NON ERA MAI SBOCCIATO - RADJA, CHE L’ANNO SCORSO IN MAGLIA ROSSOBLÙ AVEVA DISPUTATO 26 PARTITE REALIZZANDO 6 RETI, RITROVA DI FRANCESCO DOPO LA SEMIFINALE DI CHAMPIONS RAGGIUNTA CON LA ROMA… - VIDEO

Velluzzi-Pinna per gazzetta.it

nainggolan

Radja Nainggolan torna al Cagliari. Il presidente Tommaso Giulini, come promesso, ha accelerato la trattativa per riportare il centrocampista belga dell'Inter immediatamente in rossoblù.

L'infortunio al ginocchio destro della mezzala croata Marko Rog, per il quale non si conoscono ancora i tempi di recupero, ha messo il club rossoblù nelle condizioni di concretizzare la trattativa in tempi molto rapidi.

nainggolan

Nainggolan torna a Cagliari, dopo l’ottima stagione scorsa, trascorsa sotto la guida di Rolando Maran e Walter Zenga con 6 gol e 26 presenze, in prestito secco. Poi durante questi mesi ci sarà modo di condurre al meglio una trattativa che parte innanzitutto dalla volontà del calciatore, desideroso di tornare a Cagliari da subito. All'Inter era finito ai margini, complice il feeling mai sbocciato con Antonio Conte che gli ha concesso pochi spiccioli e un infortunio a un polpaccio che già lo aveva tormentato nella passata stagione. Ora la svolta.

nainggolan 0

Questo permette al centrocampista di mettersi immediatamente a disposizione di Eusebio Di Francesco che tanto desiderava uno dei sui pupilli che tanto gli ha dato nell’esperienza alla Roma. "Il mio è sempre stato un arrivederci". Ora, dopo un agosto complesso in cui, per volere del numero uno nerazzurro Zhang, Radja era rientrato in nerazzurro, finalmente riprendono a lavorare insieme.

nainggolan NAINGGOLAN 1 perisic nainggolan radja nainggolan foto mezzelani gmt08 radja nainggolan foto mezzelani gmt09 NAINGGOLAN TOTTI nainggolan nainggolan nainggolan nainggolan