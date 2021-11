L’ITALIA NON HA PIU’ DIFENSORI E ATTACCANTI? L’UNICA VIA E’ NATURALIZZARE – DOPO JORGINHO, EMERSON E TOLOI, I PROSSIMI DELLA LISTA POSSONO ESSERE IL DIFENSORE DELLA ROMA IBANEZ E QUELLO DELLA LAZIO LUIZ FELIPE. MA PESA IL DIETROFRONT IN UNDER 21 NEL 2019...

Dopo l’intervista rilasciata al Corriere dello Sport in cui Ibanez diceva che accetterebbe di buon grado una chiamata dall’Italia, la Figc – come riporta sempre il quotidiano sportivo – ha iniziato a pensarci seriamente. Il difensore della Roma potrebbe essere naturalizzato e far parte così del gruppo a disposizione di Mancini.

In Azzurro ritroverebbe altri giocatori di origine brasiliana, ma naturalizzati italiani: Emerson, Jorginho e Toloi. Per Mancini e per l’Italia, Ibanez sarebbe un rinforzo importante per la difesa, chissà che al Mondiale non possa esserci spazio anche per lui.

LUIZ FELIPE, SPIRAGLIO AZZURRO

Luiz Felipe come Rafael Toloi? Per ora è solo un’indiscrezione. Il difensore della Lazio potrebbe essere convocato dall’Italia perché possiede il doppio passaporto brasiliano e italiano. In passato la pratica era stata già affrontata e superata con la convocazione, a marzo 2019, in Under 21.

Ma Luiz Felipe ci ripensò appena arrivato in ritiro, con la Federazione che spiegò in un comunicato: “Il calciatore della Lazio Luiz Felipe, convocato in Nazionale Under 21, ha raggiunto questa sera la sede del ritiro degli Azzurrini a Roma ed ha manifestato uno stato d'animo, legato alla doppia nazionalità italiana e brasiliana, che non gli avrebbe consentito di partecipare con serenità alle prossime due gare amichevoli con Austria e Croazia. Il tecnico federale Luigi Di Biagio ha quindi deciso di depennare il calciatore dall'elenco dei convocati e farlo rientrare nel proprio club".

Il suo sogno era quello di indossare la maglia del Brasile e partecipare ai giochi di Tokyo, saltati poi la scorsa estate per recuperare al meglio dall’infortunio alla caviglia. Mancini, in chiave Mondiale del Qatar, potrebbe anche pensarci. Ma è presto per fare previsioni. E Luiz Felipe, che fino ad ora ha giocato solo con il Brasile Under 20, dovrà scegliere la sua nazionale. In maniera definitiva, senza ripensamenti.

