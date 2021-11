10 nov 2021 19:08

L’ITALIA PIANGE PER GLI INFORTUNATI, MA ANCHE LA SVIZZERA HA POCO DA RIDERE – DOPO VERRATTI, IMMOBILE, PELLEGRINI E ZANIOLO, ANCHE CHIELLINI SALTERÀ LE PARTITE CONTRO SVIZZERA E IRLANDA DEL NORD PER INFORTUNIO - AL SUO POSTO DOVREBBE GIOCARE ACERBI, PREFERITO A BASTONI (ANCHE LUI NON AL 100%) – LA NAZIONALE SVIZZERA È DECIMATA DAGLI INFORTUNI: PER LA SFIDA ALL’OLIMPICO MANCHERANNO 7 TITOLARI, TRA CUI LE STELLE EMBOLO E SEFEROVIC E ANCHE IL CAPITANO XHAKA…