spagna italia

Spalletti a Sky: “Non sono deluso. Loro erano più brillanti di noi. Non avevamo la stessa gamba, in più loro sono la Spagna e hanno grande qualità: era doppiamente difficile reggere confronto. Erano troppo più rapidi e reattivi di noi. Con la Croazia bisogna ragionare in maniera corretta”

Spalletti alla Rai: "Loro sono stati troppo più forti e hanno vinto meritatamente. Quando ho messo giocatori più freschi abbiamo recuperato in intensità e creato situazioni per pareggiare. La Croazia? Dipende come ci arriviamo. Se non abbiamo scelte di come giocare la palla diventa difficile".

SPAGNA-ITALIA: 1-0

Da sportmediaset.mediaset.it

La Spagna ha avuto la meglio dell'Italia nella seconda giornata del Gruppo B di Euro 2024, a Gelsenkirchen gli Azzurri sono stati battuti 0-1 dalla Roja. Partita dominata a larghi tratti dalla formazione di de la Fuente, capace di impegnare Donnarumma in più di un'occasione per tutti i novanta minuti. Il capitano Azzurro ha negato il gol a Pedri, Ruiz e Morata già nel primo tempo, ringraziando la traversa sul bolide di Nico Williams nella ripresa.

Nulla però ha potuto sulla deviazione sfortunata di Calafiori al 54' che ha causato l'autorete decisiva. Spagna qualificata agli ottavi.

SPALLETTI

spagna italia

Da corrieredellosport.it

Dopo la già iconica Spalletti-cam nella prima partita di Euro 2024 contro l'Albania, il commissario tecnico è stato inquadrato nuovamente durante la partita contro la Spagna, che ha visto dominare gli iberici nel primo tempo. L'allenatore, infatti, è parso molto arrabbiato nelle indicazioni dalla panchina.

spagna italia

La Spalletti-cam contro la Spagna: cosa ha urlato ai giocatori

Luciano Spalletti, come fatto durante tutti i giorni precedenti alla gara, ha urlato ai suoi di provare a giocare il pallone: "Va giocata, non va bene così!". Poi un richiamo anche a un centrocampista: "Chiama Jorginho, se la deve far dare la palla: deve stare al centro del gioco". Il centrocampista azzurro, poi, è stato sostituito l'intervallo.

spagna italia spagna italia