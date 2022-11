L’OLANDA DEL CALCIO SPETTACOLO? UN RICORDO DEL PASSATO. LA NAZIONALE DI VAN GAAL RIESCE A BATTERE IL SENEGAL GRAZIE A DUE PAPERE DEL PORTIERE MENDY – MARCHISIO (RAI): “E’ STATO IL PEGGIORE IN CAMPO. HA CAMBIATO UNA PARTITA A DIRLA TUTTA NON PROPRIO ELETTRIZZANTE” - VEDERE L'OLANDA DI VAN GAAL GIOCARE CON UNA SPECIE DI 3-5-2 METTE TRISTEZZA. UNA VOLTA SULLE FASCE SFRECCIAVANO ROBBEN E OVERMARS…

Un colpo di testa di Cody Gakpo e un tap-in di Klaassen decidono la gara con il Senegal e regala una vittoria importante all'Olanda all'esordio dei Mondiali 2022. All'Al-Thumama Stadium le due nazionali hanno chiuso la prima giornata del gruppo A, che vede al momento l'Ecuador in testa dopo la vittoria contro il Qatar nella gara inaugurale e gli Oranje che ora seguono.

Ritmi piuttosto lenti fin da subito, con l'Olanda che si è affidata al possesso ma non è riuscito ad affondare e il Senegal che ha cercato ripartenze veloci ma spesso ha trovato la difesa avversaria già schierata. Non ci sono state grandi emozioni nei primi 45′ ma le fasi difensive non proprio solide hanno sempre dato l'impressione che gli attaccanti potessero colpire da un momento all'altro.

Per quanto riguarda le occasioni, da sottolineare due azioni degli Oranje: la prima che non ha trovato nessuno sul cross basso di Gakpo e la seconda con una bell'azione in verticale degli olandesi che ha messo de Jong davanti alla porta, ma il giocatore del Barcellona ha effettuato un dribbling di troppo e la difesa si è chiusa.

Gli Oranje hanno trovato il gol della vittoria nei minuti finali con Cody Gakpo, che di testa ha staccato sul cross di de Jong e ha battuto Mendy in uscita.

Il Senegal si butta in avanti mentre gli olandesi si chiudono in difesa e cercano di gestire il pallone per far passare il tempo, riuscendo a resistere dopo gli 8 minuti di recupero dell'arbitro Sampaio.

Il tabellino di Senegal-Olanda

RETI: 84′ Gakpo, 98′ Klaassen.

SENEGAL (4-3-3): A. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo (62′ Jackobs); Kouyate (74′ Gueye), N. Mendy, Gueye; Diatta (74′ Jackson), Dia (69′ Dieng), Sarr. CT: Cissè.

OLANDA (3-4-2-1): Noppert; de Ligt, van Dijk, Ake; Dumfries, Berghuis, de Jong, Blind; Gakpo; Janssen (62′ Depay), Bergwjin. CT: van Gaal.

