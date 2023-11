TUTTI A DIRE, LA EGONU E' LESBICA. NO, NON FUNZIONA COSI'.

Pierfrancesco Catucci per corriere.it - Estratti

L’Allianz Vero Volley Milano l’ha riportata in Italia dopo un anno in Turchia e, proprio a Milano, Paola Egonu ha ritrovato l’amore. Ancora una volta, la pallavolo è il comune denominatore di una storia che una persona vicina alla coppia racconta essere cominciata poco più di un mese fa. Paola, opposta del Vero Volley e una delle giocatrici più forti al mondo da una parte; Leonardo Puliti, schiacciatore da tre stagioni al Moyashi Garlasco, in serie A3, con un passato al Vero Volley ai tempi della promozione dalla serie A2 alla Superlega nel 2014 e un presente da brand manager del consorzio della presidente Alessandra Marzari.

I due si sono conosciuti quando Paola è atterrata sul pianeta Vero Volley, dopo un’estate complicatissima in Nazionale (la più difficile della sua carriera, con la rottura con l’ex c.t. Mazzanti, le panchine all’Europeo e l’autoesclusione alla vigilia del Preolimpico). E, dopo un periodo di conoscenza, è scoppiato l’amore. Il primo scatto insieme, il 22 ottobre in occasione della sfida di San Siro tra Milan e Juventus.

Un’uscita a tema sport e l’immagine nelle storie Instagram di Paola in cui si guardano negli occhi con complicità, con il prato del Meazza sullo sfondo. Poi un altro scatto pubblicato sui profili di lui in cui cita alcuni versi della canzone «Cupid’s Chokehold» dei Gym Class Heroes: «Chiamalo stupido, chiamala fortuna, chiamalo amore o come vuoi, ma ovunque vada tengo la sua foto nel portafoglio». Ieri, infine, il post pubblicato sempre su Instagram dallo Youtuber Mattia Ferrari con una foto che lo riprende assieme alla coppia: «Ero in Autogrill e mi hanno fermato un ragazzo e una ragazza. Sono talmente fuso che ci ho messo un po’ per capire che erano Paola Egonu e Leonardo Puliti».

Nella sua biografia su Instagram, Puliti (classe 1991, mentre Egonu è 1998) racconta di essere laureato in legge e di aver sostenuto un master in Sport & business management. Di origini ternane, anche Leo è passato dal Club Italia come Egonu. Ha giocato lì in serie B1 nella stagione 2010-2011 prima di trasferirsi a Roma, in squadra con Ivan Zaytsev che cominciava a schiacciare dopo aver cominciato la carriera da palleggiatore. Poi tante convocazioni nelle Nazionali giovanili e da tre anni la maglia di Garlasco. Profondamente legato alle origini umbre (suo papà è stato anche sindaco di Terni per due legislature), Leonardo vive da anni ormai tra Milano e il Pavese.

