Quando il clamore dell’inchiesta sui conti della Juve sarà scemato, la dirigenza della società, per ordine di John Elkann, dovrà procedere a un’opa per l’uscita dalla Borsa. È la strada più rapida per sfilare i bilanci all’occhiuto controllo della Consob.

L’attuale direttore generale, Maurizio Scanavino, ha sei mesi di tempo per procedere al delisting, mentre il presidente, Gianluca Ferrero, ha il compito di portare a galla tutti i documenti e le carte sulla mala gestio degli ultimi anni, by Andrea Agnelli.

Una volta portata fuori da Piazza Affari la Juvenuts, John Elkann si troverà davanti a un bivio: vendere la maggioranza delle quote oppure, come consigliano Alessandro Nasi e altri familiari, oppure aspettare tempi migliori, anche per evitare a tifosi e città un ulteriore trauma.

