BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 5.144 NUOVI CASI E 44 DECESSI, CON 248.825 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE PER LA PRIMA VOLTA DA METÀ SETTEMBRE TORNA A SUPERARE IL 2% (OGGI 2,1%) - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 92,1 MILIONI E I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 45,4 MILIONI (84,13% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - I MALATI PIÙ GRAVI SONO 475, CON 41 NUOVI INGRESSI IN RIANIMAZIONE…