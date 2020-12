3 dic 2020 11:22

C’E’ UN ALTRO ORECCHIO DA MASTICARE: HOLYFIELD SFIDA MIKE TYSON PER UN PUGNO DI DOLLARI – NON C’E’ ANCORA L’ACCORDO ECONOMICO PER LA RIVINCITA CHE TUTTI ASPETTANO – HOLYFIELD, CHE NON SE LA PASSA BENE, INSEGUE “IRON MIKE”: "NIENTE PIÙ SCUSE, QUESTA SFIDA DEVE ESSERCI. HA DETTO DI ESSERE PRONTO AD AFFRONTARMI, QUINDI FIRMA IL CONTRATTO. IL MONDO STA ASPETTANDO LA RISPOSTA, IO SONO PRONTO” – VIDEO