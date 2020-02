IL TWEET DI SANDRO PICCININI SU NEDVED

Dall’account twitter di Sandro Piccinini

Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri #JuveFiorentina

La risposta di Maurizio Pistocchi

Attento Sandro: l’ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io....e sai bene come è andata a finire ?

COMMISSO "DISGUSTATO" DA ARBITRO, "NEDVED STIA ZITTO"

Torna la 'guerra' tra Juventus e Fiorentina. Il secondo rigore nel 3-0 dei bianconeri all'Allianz Stadium fa perdere le staffe al presidente viola Rocco Commisso. "Sono disgustato dagli aiuti che concedono gli arbitri alla Juventus"; Nedved risponde a tono "perché si sta usando un po' troppo la scusa degli arbitri quando la Juve vince sul campo. Siamo stufi". Botta e risposta a Torino, con tanto di invito reciproco a "prendersi un the", con una coda in serata quando Commisso ai microfoni di 90° minuto rincara la dose: "Nedved chiuda la bocca e non parli con me. Io non parlo con Nedved, parlo semmai con il suo presidente".

Ma questa volta la Juventus non vuole replicare. Clima incandescente, quindi, dopo il 3-0 con cui la Juventus ha superato la Fiorentina, con i viola contro l'arbitro Pasqua e i bianconeri pronti a difendere la vittoria: "Sono da 6 mesi in Italia e non ho mai parlato, questa volta lo devo fare: una squadra come la Juve, che vale 350 milioni, non ha bisogno degli aiuti degli arbitri - l'invettiva del presidente della Fiorentina -, è fortissima, lasciate che la partita la vinca sul campo.

Non è giusto per il calcio italiano, queste gare vanno in tutto il mondo, quando vedono queste porcherie cosa pensano? Sono disgustato, le gare in Italia sono decise dagli arbitri, non si può andare avanti così. Con l'Inter non ci hanno dato un rigore, con il Genoa lo stesso, e oggi due contro". Parole pesanti che hanno scatenato la reazione del vice-presidente bianconero Pavel Nedved: "Capisco che Commisso sia su di giri, ma non si fanno certe dichiarazioni, fanno male al calcio e allontanano la gente dagli stadi. La Juve ottiene risultati giocando bene, facendo tutto sul campo per vincere. Dobbiamo smetterla quando si gioca contro la Juve di farsi degli alibi, di usare la scusa degli arbitri".

PICCININI ATTACCATO: “SI VERGOGNI NEDVED! DOVREBBE EVITARE DI INSEGUIRE GLI ARBITRI PER…”

Da https://www.fcinter1908.it/

Sandro Piccinini, giornalista sportivo, ha commentato con parole molto dure le dichiarazioni di Pavel Nedved dopo Juventus-Fiorentina, in risposta allo sfogo di Commisso. Il suo pensiero ha scatenato critiche e messaggi di sostegno e solidarietà (come quello di Pistocchi). Attaccato da alcuni tifosi bianconeri, ha rincarato la dose nei confronti del dirigente bianconero e ribadito il suo pensiero con determinazione: “Vergognarmi? Si vergogni lui. Proprio perché è il vice presidente di una società come la Juve dovrebbe evitare di inseguire gli arbitri negli spogliatoi per insultarli, come dimostrano le multe che ha preso. Tutti possono stigmatizzare le parole di Commisso, tutti tranne lui”.

ERRORI, RIGORI E NON RIGORI QUANDO IL VAR NON BASTA

Edoardo Lusena per “la Gazzetta dello Sport”

Non ci sono solo i due rigori concessi alla Juve negli oltre 90 minuti allo Stadium. Si parte al 10' quando Pjanic va a terra in area: Pasqua giustamente non punisce Cutrone ma le immagini mostrano anche che, oltre a non esserci fallo del viola, il crollo più che plateale dello juventino non è causato da alcun contatto. Al 32' contatto dubbio a palla lontana tra Igor e CR7 in area viola, ma per Pasqua è regolare anche dopo confronto col Var. Al 37' il primo rigore: destro di Pjanic di fronte all' area su Pezzella.

JUVENTUS FIORENTINA - IL RIGORE INESISTENTE CONCESSO ALLA JUVENTUS

Pasqua sembra vedere solo il braccio destro, chiuso sul corpo, del capitano viola. Ma il Var Calvarese lo manda al monitor e le immagini mostrano che il braccio sinistro di Pezzella, colpito sul polso, è aperto in posizione innaturale. Pasqua a questo punto indica il dischetto per un rigore corretto. Al 79' è ancora penalty per l' arbitro di Tivoli dopo il contatto tra Ceccherini e Bentancur che va giù in area dopo un contrasto col braccio iniziato a filo d' area. Interviene ancora il Var Calvarese che lo manda al monitor forse per dubbi sull' entità del presunto fallo. Pasqua però non ha ripensamenti e conferma un rigore che però lascia più di un dubbio. Ceccherini protesta, e viene anche ammonito.

